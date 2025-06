Frankreichs Notenbankchef sieht noch Spielraum für niedrigere Zinsen

Paris (Reuters) - Der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau denkt laut über eine mögliche nächste Zinssenkung im Jahresverlauf nach.

"Sofern es nicht zu einem größeren externen Schock kommt, darunter auch mögliche neue militärische Entwicklungen in Nahost, könnte die Geldpolitik, wenn sie sich denn verändern sollte, in den nächsten sechs Monaten eher in Richtung einer Lockerung gehen", sagte Villeroy am Donnerstag in einer Rede am European University Institute in Italien.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte angesichts sinkender Inflation Anfang des Monats die achte Zinssenkung seit Mitte 2024 vollzogen: Der Einlagensatz, mit dem sie ihren geldpolitischen Kurs steuert, wurde um einen Viertelpunkt auf 2,00 Prozent nach unten gesetzt. Den weiteren Kurs ließ die EZB offen. An den Finanzmärkten wird erst für das letzte Quartal mit einer Zinssenkung gerechnet.

