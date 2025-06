Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Erholung - Nahost-Krieg bleibt im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Ende einer bislang schwachen Woche hat sich der deutsche Aktienmarkt etwas erholt. Die wichtigsten Indizes legten am Freitag wieder zu. Der Krieg zwischen Israel und Iran bleibt aber das bestimmende Thema an den Börsen.

Der Leitindex Dax gewann im frühen Handel 0,7 Prozent auf 23.210 Punkte. Damit setzt er sich wieder von seiner 50-Tage-Durchschnittslinie sowie der Marke von 23.000 Punkten ab, an die er tags zuvor fast zurückgefallen war. Das Börsenbarometer steuert auf ein Wochenminus von mehr als ein Prozent zu.

Der MDax der mittelgroßen Werte lag am Freitag mit 0,8 Prozent im Plus bei 29.363 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,6 Prozent.

Die Anleger schauen gespannt nach Genf. Dort wollen die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien mit ihrem Kollegen aus Teheran über das iranische Atomprogramm verhandeln. Vor dem Hintergrund eines möglichen Eingreifens der USA an der Seite Israels in den Krieg mit dem Iran ist es ein Ziel der europäischen Minister, den Iran zum Einlenken bei seinen Atomvorhaben zu bewegen.

Der unmittelbare Kriegseintritt der USA scheint derweil nicht mehr ganz so wahrscheinlich. Das Weiße Haus sieht immer noch "beträchtliche Chance" für Verhandlungen mit dem Iran. US-Präsident Donald Trump will laut seiner Sprecherin die Entwicklung abwarten und innerhalb der nächsten zwei Wochen über einen möglichen militärischen Schritt entscheiden./la/jha/