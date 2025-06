GNW-News: 1000 Miglia 2025 am dritten Nachmittag des Rennens

^BRESCIA, Italien, June 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach der Mittagspause

während des Rennens in Arezzo, wo die Red Arrows nach vierjähriger Abwesenheit wieder willkommen geheißen wurden, machten sich die Teams auf den Weg nach San Sepolcro. Im Ortsteil Palazzo del Pero in Arezzo, etwa 10 Kilometer vom Zeitkontrollpunkt entfernt, wurden die Stoppuhren für eine Serie von acht Zeitfahren gestartet. Es folgte die Durchfahrtskontrolle in Anghiari auf einer breiten Abfahrt mit Blick über die Hügel und in San Sepolcro, der Heimatstadt des Malers Piero della Francesca, wo Hunderte von Menschen die Durchfahrt der Fahrzeuge durch die Straßen des Dorfes begrüßten. Auf dem Weg zum Naturpark Alpe della Luna, entlang des Monte Frati, fand auf dem Viamaggio-Pass eine Gleichmäßigkeitsprüfung statt. Die aktualisierten Ergebnisse beim Zeitfahren 80 bestätigen, dass Andrea Vesco und Fabio Salvinelli weiterhin in Führung liegen. Alfa Romeo 6C 1750 Ss die Führung, während die Argentinier Daniel Andres Erejomovich und Gustavo Llanos in einem Alfa Romeo 6C 1500 Ss auf dem zweiten Platz liegen. An dritter Stelle folgen Lorenzo und Mario Turelli in einem O.M. 665 S Mm Superba 2000. Nach einer etwa sechzig Kilometer langen Fahrt über Berg und Tal durch die Landschaft erreichte der Konvoi die Republik San Marino, wo eine beispiellose Abendpassage stattfand. In der Region San Marino wurde eine Reihe von Zeitfahren ausgetragen, die für die San Marino Trophy gültig waren. Nach Abschluss der Testfahrten fuhren die Fahrzeuge weiter nach Gambettola, wo eine Durchfahrtskontrolle stattfand, und anschließend nach Cesena, wo die Teams der 1000 Miglia 2025 im Technogym Village, dem führenden italienischen Unternehmen in der Herstellung von Sport- und Wellnessgeräten, zum dritten (und letzten) Abendessen dieser Ausgabe während des Rennens empfangen werden. Nach dem Stopp sind es noch fünfzehn Kilometer bis zur Zeitkontrolle am Ende der Etappe auf der Piazza Andrea Costa in Milano Marittima. Am Ende der Etappe werden die Fahrzeuge auf der Rampe der Piazza Maffei am Fuße des San-Michele- Turms für die Öffentlichkeit vorgeführt. Pressestelle +393316133162 Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98fdaadc-76a3-4149- b24c-4c74531cf788 °