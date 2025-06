GNW-News: 1000 MIGLIA 2025, heute ist findet die dritte Etappe statt

^BRESCIA, Italien, June 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Morgen begann sehr früh

für die Teams der 1000 Miglia 2025, die um 5:30 Uhr die Zeitkontrolle für den Start in Rom im Parco de' Medici absolvierten. Nach ihrer Ankunft in Orte, Viterbo stellten sich die Teams der ersten sportlichen Herausforderung dieses dritten Tages, einer Prüfung der Durchschnittsgeschwindigkeit über fast 7 Kilometer. Anschließend fanden in Baschi die ersten acht Zeitfahren statt, woraufhin sich der Konvoi nach Orvieto begab, wo die Fahrzeuge vor dem Dom paradierten, einer imposanten Kathedrale aus dem 13.Jahrhundert, die durch eine bewundernswerte Mischung aus gotischen und romanischen Elementen und einzigartigen Details besticht. Nach der Aktualisierung der Wertung beim Zeitfahren 64 liegen weiterhin Vesco und Salvinelli mit ihrem Alfa Romeo 6C 1750 Ss in Führung. Direkt hinter ihnen folgen Erejomovich und Llanos in einem Alfa Romeo 6C 1500 Ss. Auf dem dritten Platz liegt die Crew Turelli in einem O.M. 665 S Mm Superba 2000. Hotz-Mozzi liegen weiterhin deutlich in Führung beim Ferrari Tribute in einem F8 Spider, ebenso wie Magni-Giavardi in einem Polestar 4 beim 1000 Miglia Green. Weiter ging es in Richtung Norden, durch Pianlungo. Die Autos erreichten Allerona, wo eine weitere Prüfung der Durchschnittsgeschwindigkeit stattfand, die in Ficulle endete. Sieben Jahre nach ihrer letzten Durchfahrt hielt das schönste Radrennen der Welt Einzug in Città della Pieve, wo das Ereignis mit einer Durchfahrtskontrolle begrüßt wurde. Die Rückkehr der 1000 Miglia in die Toskana wurde mit einer Reihe von Testfahrten durch die Weinberge von Montepulciano eingeläutet. Der Konvoi erreicht dann zum ersten Mal Foiano della Chiana und hält im Corso Vittorio Emanuele, mitten im historischen Zentrum. Gegen 13 Uhr werden sie dann in Arezzo eintreffen, wo sie während des Rennens eine Mittagspause einlegen werden. Pressestelle +393316133162 Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/164d1424-c998- 4fc7-8771-ec11414efc39 °