Hamburg Airport als bester Flughafen Europas prämiert

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Flughafen ist als bester Flughafen Europas ausgezeichnet worden. Bei der Gala des Airports Council International (ACI) in Athen erhielt Norddeutschlands größter Flughafen den "Best Airport Award 2025" in der Kategorie 10 bis 25 Millionen Passagiere. Wie die europäische Flugvereinigung mitteilte, überzeugte der Hamburg Airport vor allem durch eine Kombination aus herausragendem Passagierkomfort, fortschrittlicher Digitalisierung und konsequentem Klimaschutz.

Für den Flughafen ist es bereits der fünfte Sieg bei diesem renommierten Preis - nach 2012, 2013, 2018 und 2020. Christian Kunsch, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hamburg Airport, sagte bei der Entgegennahme des Awards: "Diese Auszeichnung ist ein großartiges Signal an alle am Hamburg Airport - eine verdiente Anerkennung für unsere Teams, die täglich ihr Bestes geben. Sie motiviert uns, unseren Weg mutig weiterzugehen: klimafreundlich, serviceorientiert und partnerschaftlich."

Nach eigenen Angaben verzeichnete der Hamburger Flughafen im Jahr 2024 mit 14,8 Millionen Passagieren ein starkes Wachstum von 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Streckennetz umfasst aktuell rund 120 Direktziele - unter anderem mit neuen Verbindungen wie nach Doha./hmh/DP/jha