GNW-News: Zertifiziert und profitabel: AIXA Miner definiert passives Krypto-Einkommen nach FinCEN-Zulassung neu

^Colorado, USA, June 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIXA Miner (https://aixaminer.com), eine führende Krypto-Cloud-Mining-Plattform, hat offiziell die FinCEN Money Services Business (MSB)-Zertifizierung (https://aixaminer.com/index/index/about.html), erhalten und ist damit eine der wenigen vollständig regulierten Mining-Plattformen in den USA. Dieser regulatorische Meilenstein hat das Vertrauen der Anleger - insbesondere unter den US-Nutzern - rasch gestärkt und dazu beigetragen, die globale Nutzerbasis von AIXA Miner auf über 5 Millionen aktive Miner zu erweitern. Cloud Mining entwickelt sich schnell zur bevorzugten Lösung für die Generierung von Krypto-Einnahmen ohne die Vorlaufkosten traditioneller Mining-Setups. Im Gegensatz zum traditionellen Mining, für das teure Hardware und technisches Wissen erforderlich sind, ermöglicht AIXA Miner den Nutzern, Hash-Power zu mieten und Krypto-Belohnungen zu verdienen, ohne dass sie sich um Hardware, Stromrechnungen oder komplexe Konfigurationen kümmern müssen. Außerdem entfällt die Notwendigkeit, Mining-Aktivitäten zu verwalten und Hardware zu warten. Seit ihrer Einführung hat die Plattform täglich passives Einkommen generiert und die Nutzer ihren finanziellen Zielen näher gebracht. Passives Krypto-Einkommen ohne Aufwand - keine Hardware, keine Gemeinkosten AIXA Miner bietet eine Reihe von KI-optimierten Mining-Verträgen (https://www.aixaminer.com/index/index/project.html), mit denen Nutzer je nach Investitionsstufe bis zu 6.448 US-Dollar täglich verdienen können. Noch besser: Neue Nutzer können dank eines Test-Litecoin-Cloud-Mining-Plans, der einen Anmeldebonus von 20 US-Dollar beinhaltet, kostenlos mit dem Mining beginnen. Seit seiner Einführung im Jahr 2020 ist AIXA Miner aufgrund seiner hochsicheren Infrastruktur, seines umweltbewussten Betriebs und seiner großzügigen Renditen bei Krypto-Investoren sehr beliebt geworden. Das Unternehmen hat sich schnell einen Namen unter den führenden Bitcoin-, Litecoin- und Dogecoin-Cloud-Mining- Anbietern gemacht. Jeder Plan bietet einen auszahlbaren Kapitalbetrag und tägliche Gewinne, wobei die Vertragslaufzeiten zwischen nur 1 Tag und 30 Tagen liegen - ideal für Investoren, die Flexibilität und ein geringes Risiko suchen. Warum entscheiden sich Krypto-Investoren für AIXA Miner? AIXA Miner zeichnet sich als eine der vertrauenswürdigsten und profitabelsten Cloud-Mining-Plattformen der Branche aus. Hier sind die Faktoren, die AIXA Miner im umkämpften Cloud-Mining-Markt von anderen Anbietern abheben: 1. 20 $ Registrierungsbonus - Neue Nutzer erhalten einen kostenlosen Bonus von 20 $, um den Litecoin-Cloud-Mining-Vertrag von AIXA auszuprobieren - so können sie die Plattform ohne Risiko erkunden, bevor sie echtes Kapital investieren. 2. Nachhaltiges, umweltfreundliches Mining - AIXA betreibt über 100 Mining- Farmen, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden, und ist damit die erste Wahl für umweltbewusste Krypto-Investoren. 3. 100 % automatisiert - Keine Hardware, keine Mining-Kenntnisse, keine manuelle Arbeit. Die KI von AIXA übernimmt alle Mining-Aktivitäten und bietet Nutzern eine wirklich passive Einnahmequelle. 4. Lukratives Partnerprogramm (https://www.aixaminer.com/index/index/affiliates.html) - Verdienen Sie 5 % Provision, indem Sie andere werben. Teilen Sie Ihren Empfehlungslink und steigern Sie mühelos Ihre Einnahmen. 5. Gestaffelte VIP-Mitgliedschaften (https://www.aixaminer.com/index/index/vipClub.html) und Boni - Je nach Investitionsbetrag stuft AIXA die Nutzer in exklusive VIP-Stufen ein, mit einem Belohnungspotenzial von 88 bis über 500.000 US-Dollar. 6. Globale Plattform, regulatorisches Vertrauen - AIXA Miner ist in über 150 Ländern aktiv und jetzt offiziell FinCEN MSB-zertifiziert in den USA, was globalen Investoren Compliance, Transparenz und Sicherheit bietet. So starten Sie in wenigen Minuten mit AIXA Miner Der Einstieg in das Crypto-Mining ist ganz einfach: 1. Besuchen Sie http://www.aixaminer.com und registrieren Sie sich mit Ihrer E- Mail-Adresse - das dauert weniger als 3 Minuten. 1. Holen Sie sich Ihren 20-Dollar-Bonus und probieren Sie das kostenlose Litecoin-Mining aus. 2. Wählen Sie einen Mining-Plan - schon ab 100 $. 3. Lassen Sie das System die GPU-Ressourcen mithilfe von KI-Algorithmen automatisch zuweisen. 4. Erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden tägliche Auszahlungen in USDT oder der Kryptowährung Ihrer Wahl. Alle Einnahmen können in Echtzeit auf dem AIXA-Dashboard oder in der mobilen App verfolgt werden. Sie können sich auch für das Partnerprogramm anmelden, um zusätzlich USDT zu verdienen. (https://www.aixaminer.com/index/index/affiliates.html) Warum jetzt der ideale Zeitpunkt ist, um sich der Cloud-Mining-Bewegung anzuschließen Da die Schwierigkeit des Bitcoin-Minings zunimmt und der Kryptomarkt immer komplexer wird, bietet Cloud-Mining eine einfachere und zuverlässigere Alternative. AIXA Miner bietet einen sicheren, vollständig regulierten Raum für die Generierung täglicher passiver Einkünfte ohne Marktvolatilität oder technische Hindernisse. Dank KI-gestützter Optimierung, erneuerbarer Energien und Echtzeit- Gewinnprognosen macht AIXA Miner Krypto-Investitionen für jedermann zugänglich, unabhängig von technischen Vorkenntnissen. Starten Sie noch heute - begrenzte Vertragskontingente verfügbar Angesichts der steigenden Nachfrage und der schnell gefüllten Vertragskontingente ist jetzt der beste Zeitpunkt, um mit AIXA Miner Kryptowährungen zu verdienen. Die Kontingente sind begrenzt, um die Rentabilität für alle Nutzer zu gewährleisten - registrieren Sie sich noch heute (https://www.aixaminer.com/index/index/login.html) und erhalten Sie bereits morgen Ihre ersten Prämien. °