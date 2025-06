Aktien New York: Entspannt nach US-Militärschlag und positiven Wirtschaftsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts der bislang überschaubaren ökonomischen Auswirkungen des US-Militärschlags gegen den Iran sind die Anleger an den US-Börsen am Montag recht gelassen geblieben. Zudem fielen wichtige Wirtschaftsdaten besser als erwartet aus und stützten die Stimmung. Die wichtigsten Indizes legten allesamt leicht zu. Bereits die asiatischen und europäischen Märkte zeigten sich nur mäßig beeindruckt von den Entwicklungen im Nahen Osten.

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,44 Prozent auf 42.394,61 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,56 Prozent auf 6.000,28 Punkte. Für den überwiegend von Technologiewerten bestückten Nasdaq 100 ging es um 0,63 Prozent auf 21.762,18 Zähler nach oben.

Die längerfristigen Auswirkungen des US-Angriffs seien zwar noch unklar und die wirtschaftliche Unsicherheit dürfte sich weiter erhöhen, doch die bisherige Reaktion der iranischen Führung sei überschaubar, kommentierte Chefvolkswirt Carsten Brzeski von der niederländischen Großbank ING. Das nähre die Interpretation, dass der Iran keine militärischen Mittel einsetzen könne oder wolle. Zudem scheine die Aktion damit für die USA erst einmal abgeschlossen zu sein.

Die vom Finanzdienstleister S&P Global erhobenen Einkaufsmanagerindizes für die amerikanischen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen fielen im Juni einer ersten Schätzung zufolge besser aus als erwartet./ck/jha/