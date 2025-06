GNW-News: Bitget PRO-Programm startet zeitlich begrenztes PRO+2-Upgrade für Hochvolumen- und institutionelle Trader

^VICTORIA, Seychellen, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/), führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, hat zusammen mit der Ankündigung von Bitget PRO (https://www.bitget.com/blog/articles/bitget-pro-launch-institutional-vip- trading-2025) einem aktualisierten Programm zur Unterstützung der Bedürfnisse institutioneller Kunden und Hochfrequenzhändler, eine zeitlich begrenzte PRO+2- Level-Upgrade-Aktion angekündigt. Die Aktion richtet sich an berechtigte Nutzer und unterstreicht das Engagement von Bitget, professionellen Tradern bessere Kurse, vorrangige Infrastruktur und exklusive Vorteile zu bieten. Das Bitget PRO-Programm führt ein dynamisches Stufensystem ein, das institutionellen Kunden einen optimierten Zugang zu niedrigeren Gebühren, optimierten API-Limits, exklusiven Kredit- und Verwahrungsdienstleistungen sowie erweiterten Auszahlungslimits bietet. Mit dem Aufkommen des algorithmischen und institutionellen Handels fungiert Bitget PRO als dedizierte Infrastruktur-Ebene, die komplexe Strategien und Kapitaleffizienz ermöglicht. ?Institutionelle Händler gestalten die Zukunft der digitalen Finanzwelt durch Präzision und Umfang. Bitget PRO wurde entwickelt, um ihre Ambitionen zu unterstützen - mit einer fortschrittlichen Infrastruktur und nahtlosem Zugang zu maßgeschneiderten Finanztools", sagte Gracy Chen, CEO von Bitget. ?Mit unserem zeitlich begrenzten PRO+2 Upgrade möchten wir erstklassige Teilnehmer mit minimalem Aufwand in das Programm aufnehmen, ihnen herausragende Vorteile bieten und unser kontinuierliches Engagement für das Wachstum von Institutionen im Kryptobereich unter Beweis stellen." Die PRO+2 Level-Upgrade-Aktion läuft vom 2. Juli bis zum 31. August 2025 und erhöht unmittelbar die Trading-Leistung sowohl für neue als auch für bestehende Nutzer. Händler werden basierend auf ihrem Handelsvolumen im Juni um zwei Stufen hochgestuft, während neue Nutzer denselben Boost beantragen können, indem sie bis zum 15. August 2025 (GMT+8) einen Nachweis über ihre bisherigen Handelsaktivitäten oder Vermögenswerte einreichen. Beispielsweise werden derzeit als PRO3 eingestufte zugelassene Händler auf PRO5 hochgestuft und erhalten damit die entsprechenden Gebührensätze und Vorteile. Mit dieser Aktion können berechtigte Nutzer früher als je zuvor Vorteile bis zur PRO6-Stufe freischalten, darunter erstklassige Gebührenrabatte, höhere Liquidität und personalisierten Support für institutionelle Kunden. Weitere Vorteile sind verbesserte Gebührenstrukturen für Spot- und Terminkontrakte, höhere API-Ratenlimits, erhöhte Auszahlungslimits, flexible Verwaltung von Unterkonten und direkter Zugang zum API-Team von Bitget für Support in Echtzeit. Das Bitget PRO-Programm wird täglich um 9:00 Uhr (UTC+8) automatisch zugewiesen, wobei die Qualifikation auf dem API-Handelsvolumen eines Nutzers in den letzten 30 Tagen basiert. PRO1 und höher erfordern mindestens 20 % der Trades über API. Diejenigen, die diese Kriterien nicht erfüllen, kehren wieder in die VIP-Stufen zurück. Diese Struktur ermöglicht nahtlose Mobilität und belohnt gleichzeitig Aktivität und technisches Engagement. Anfang dieses Jahres erweiterte Bitget sein Angebot für institutionelle Kunden mit der Einführung von institutionellen Krediten (https://www.bitget.com/blog/articles/bitget-institutional-lending-upgrade), das eine bis zu 5-fache Hebelwirkung im Spothandel ermöglicht. Zusätzliche Upgrades, darunter einheitliche Konten (https://www.bitget.com/blog/articles/bitget- unified-accounts-live-trading) und verbesserte OTC-Dienste, spiegeln das Engagement von Bitget wider, professionelle Trader mit flexiblen und sicheren Lösungen zu unterstützen. Weitere Informationen zur Bitget PRO+2 Level-Upgrade-Promotion finden Sie hier (https://www.bitget.com/support/articles/12560603829964). Weitere Informationen zum Bitget PRO-Programm im Allgemeinen finden Sie auf der offiziellen Bitget PRO-Programmseite (https://www.bitgetapps.com/support/articles/12560603829479). Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an institution@bitget.com. Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse zum Ziel gesetzt, Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu traden. Gleichzeitig bietet Bitget Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen (https://www.bitget.com/price/bitcoin), Ethereum-Kursen (https://www.bitget.com/price/ethereum) und anderen Kryptowährungspreisen. Früher als BitKeep bekannt, ist Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) eine führende Non-Custodial-Krypto-Wallet, die über 130 Blockchains und Millionen von Tokens unterstützt. Sie ermöglicht Multi-Chain-Handel, Staking, Zahlungen sowie den direkten Zugang zu mehr als 20.000 dApps - alles auf einer Plattform, ergänzt durch fortschrittliche Swap-Funktionen und umfassende Marktanalysen. Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümü? (Goldmedaillengewinner im Boxen) und ?lkin Ayd?n (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden. Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website (https://www.bitget.com/en/) | Twitter (https://twitter.com/bitgetglobal) | Telegram (https://t.me/BitgetENOfficial) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitget-global/) | Discord (https://discord.com/invite/bitget) | Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com (mailto:media@bitget.com) Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Anlegern wird empfohlen, nur Gelder zu investieren, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen (https://www.bitget.com/support/articles/360014944032-terms-of-use). Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8a6da46e-0407-43bb- b236-a93a5188d971 °