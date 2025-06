IRW-News: Nordique Resources Inc.: Nordique kündigt Änderungen im Management an

IRW-PRESS: Nordique Resources Inc.: Nordique kündigt Änderungen im Management an

Vancouver, British Columbia - Nordique Resources Inc. (ISIN: CA65564N1006; WKN: A3EV4N; SYM: V0U) (das Unternehmen oder Nordique) freut sich, die Ernennung von Sharyn Alexander zur neuen Chief Executive Officer sowie von David Hladky zum Technischen Berater des Unternehmens bekannt zu geben.

Frau Alexander ist eine erfahrene Fachkraft im Bergbausektor mit einem 20-jährigen Hintergrund in der Bergbau- und Mineralexplorationsbranche. Sie ist spezialisiert auf Geschäftsentwicklung, Marketing und Investor Relations und hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung für Explorationsprojekte. Zuvor war sie als Präsidentin von Sun Summit Minerals tätig und hatte technische Funktionen bei B2Gold, Barrick und SRK Consulting inne. Darüber hinaus ist sie Vorstandsmitglied der Association for Mineral Exploration (AME) BC sowie mehrerer Junior-Explorationsgesellschaften. Frau Alexander hat einen B.Sc. in Geologie von der McMaster University sowie einen M.Sc. in Geologie von der University of Toronto.

Herr Hladky ist ein Professioneller Geologe (registriert in Alberta) mit über 25 Jahren praktischer Erfahrung in Kanada und international, darunter in den USA, Mexiko, Brasilien, Argentinien und Peru. Zuletzt war er als Berater für Projekte in Nevada, Ontario und Mexiko tätig.

Sharyn Alexander ersetzt Damion Carruel, den bisherigen Chief Executive des Unternehmens. Herr Carruel bleibt weiterhin als Direktor im Unternehmen tätig. Das Unternehmen dankt Herrn Carruel für seine fortwährenden Beiträge zum Unternehmen.

