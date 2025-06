IRW-News: Nordique Resources Inc.: Nordique unterzeichnet Absichtserklärung zur Option auf den Erwerb von bis zu 100?% am Isoneva-Projekt in Finnland

IRW-PRESS: Nordique Resources Inc.: Nordique unterzeichnet Absichtserklärung zur Option auf den Erwerb von bis zu 100?% am Isoneva-Projekt in Finnland

Vancouver, Kanada - Nordique Resources Inc. (Nordique oder das Unternehmen) (ISIN: CA65564N1006; WKN: A3EV4N; SYM: V0U) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung (LOI) mit Datum vom 22. Mai 2025 mit Gemdale Gold Inc. (Gemdale) unterzeichnet hat. Gemäß dieser Absichtserklärung erhält das Unternehmen eine Option (Option) auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung am Isoneva-Projekt (Projekt), das bestimmte Mineralkonzessionen in Finnland umfasst (Transaktion).

Wichtigste Eckpunkte

Strategische Projektoption in Finnland: Nordique hat eine LOI zur Option auf 100% des Isoneva-Goldprojekts im Western Finland Gold Belt unterzeichnet - eine Region mit hervorragender Infrastruktur und bergbaufreundlichem Umfeld.

Hochgradiges Goldpotenzial: Das Projekt beherbergt mehrere goldführende Gletschergeröllzüge, unterstützt durch übereinstimmende geochemische, geophysikalische und strukturelle Trends; mehr als 200 Gletschergerölle mit >1,0 g/t Gold (Au) wurden identifiziert, mit einem Durchschnitt von ca. 14 g/t Au und Proben bis zu 462 g/t Au¹.

Mehrere priorisierte Zielzonen: Historische Arbeiten haben mehrere aussichtsreiche Zonen definiert, darunter nicht bebohrte IP-anomale Strukturen, Gold-in-Till-Anomalien und Bereiche mit hochgradigen goldführenden Scherzonen aus historischen Bohrungen.

Vorteilhafte Transaktionsstruktur: Nordique kann innerhalb von drei Jahren 100% erwerben - mit geringen Anfangskosten, gestaffelten Explorationsausgaben und flexiblen Schlusszahlungen in bar oder Aktien.

Katalysatoren in naher Zukunft: Vorbehaltlich finaler Vereinbarungen und Genehmigungen plant Nordique ein gestaffeltes Programm mit kosteneffizienten Base-of-Till-(BOT)-Bohrungen zur Zielverfeinerung vor Diamantbohrungen zur Lokalisierung des Ursprungs der Mineralisierung.

Zum Isoneva-Projekt

Das Isoneva-Projekt ist ein Goldexplorationsprojekt im Frühstadium im wenig erkundeten Western Finland Gold Belt - einem proterozoischen geologischen Terrain, das für orogene Goldmineralisierung bekannt ist. Das 11 km² (1.100 ha) große Gebiet liegt in der Region Mittelküstenland (Middle Ostrobothnia) in Finnland und profitiert von ausgezeichneter Infrastruktur und einem bergbaufreundlichen regulatorischen Umfeld.

Das Projekt weist mehrere goldführende Gletschergeröllzüge, geochemische Anomalien und unerprobte geophysikalische Ziele auf (Abbildung 1). Über 200 goldführende Gerölle wurden mit Gehalten von >1,0 g/t Au identifiziert, mit einem Durchschnitt von ~14 g/t Au¹. Diese Gerölle stammen vermutlich lokal aus einer 6,7 km langen Kontaktzone zwischen tonalitischen Intrusionen und mafischen Vulkaniten entlang einer sekundären Struktur der großskaligen Reisjärvi-Scherzone. Gold tritt in Verbindung mit Scherzonen und Quarz-Arsenopyrit-Adern auf.

Abbildung 1. Isoneva-Projekt mit Geröllproben¹

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80080/Nordique_PR1_DEPRcom.001.png

¹ Die Geröllproben stammen aus zwei Quellen: von Gemdale Gold Inc. oder früheren Betreibern entnommene und im Labor analysierte Proben (mit vorliegenden Laborberichten) sowie öffentlich zugängliche Daten des Geological Survey of Finland zu Layman Samples. Es wird darauf hingewiesen, dass Geröllproben selektiver Natur sind und die Ergebnisse nicht zwangsläufig die Mineralisierung des Isoneva-Projekts repräsentieren.

Zielzonen aus historischen Arbeiten:

- Korpisalo - Hochprioritäres, unbebohrtes Ziel mit starker sulfidischer Gold-in-Till-Anomalie und entsprechender IP-Antwort.

- Uunikangas - Mehrere strukturell kontrollierte goldführende Scherzonen in historischen Bohrungen. Der westliche Tonalitkontakt bleibt ungetestet.

- Tiaskuru - Dilatative Strukturzone mit hochgradigen Quarz-Karbonat-Arsenopyrit-Adern; Mineralisierung in alle Richtungen offen.

- Ahveroinen und Tielampi - Wenig erkundete Zonen mit goldführenden Geröllproben und starken geochemischen Signaturen.

Die Gletschergerölle gelten als lokal entstanden und folgen strukturellen sowie geophysikalischen Trends. Einzelproben mit hohen Gehalten sind Teil einer breiten Population, die auf mehrere mineralisierte Quellen im Grundgestein hinweist.

Ausgewählte Analyseergebnisse von Geröllproben:

- Uunikangas-Zone:

o 462 g/t Au (historischer Geröll 11)¹

o 180,5 g/t Au (Probe EK194)¹

- Tiaskuru-Zone:

o 106 g/t Au (historischer Geröll 6)¹

o 70,7 g/t Au (historischer Geröll 4)¹

o 67,2 g/t Au (Probe 20091369)¹

o 59,7 g/t Au (Probe 20083117)¹

- Ahveroinen-Tielampi-Zone:

o 380,0 g/t Au (Probe 20034740)¹

o 98,0 g/t Au (Probe 7122950)¹

o 89,0 g/t Au (Probe 7123759)¹

o 64,4 g/t Au (Probe 714942)¹

¹ Siehe vorherige Fußnote zur Datenquelle und Methodik.

Frühere Betreiber führten begrenzte Bohrungen durch, vor allem in den Zonen Uunikangas und Tiaskuru (Tabellen 1 & 2), wodurch wertvolle Einblicke in das unter Gletschersediment liegende Grundgestein (i.d.R. <1% Aufschluss) gewonnen wurden. Mehrere Bohrungen lieferten signifikante Goldabschnitte, die mineralisierte Scherzonen und Quarz-Arsenopyrit-Adern in der Tiefe bestätigen (Abbildung 2).

Highlights:

- 17,9 Meter mit 4,3 g/t Au und 12,1 g/t Ag ab 147,2m Tiefe, inkl. 2,1m mit 24,8 g/t Au und 77,6 g/t Ag (Bohrung ISON004²)

- 0,41 Meter mit 54,0 g/t Au und 32,6 g/t Ag ab 159,5m (Bohrung ISON014³)

- 4,1 Meter mit 3,2 g/t Au und 21,8 g/t Ag ab 55,1m (Bohrung BelKan001)

Abbildung 2. Historische Bohrlöcher und BOT-Proben am Isoneva-Projekt²

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80080/Nordique_PR1_DEPRcom.001.png

² Erstveröffentlichung in Gemdale-Pressemeldungen vom 10.11.2021 und 06.01.2022. Schnittgrade >0,3 g/t Au; max. 5m interne Verdünnung. Wahre Mächtigkeiten 65-85% der Bohrlänge.

³ Intercepts neu berechnet basierend auf Rohdaten, zuvor nicht berichtet.

Erstveröffentlichung von Belvedere Resources Ltd am 1. August 2012.

Die Transaktion

Gemäß der LOI erhält Nordique die Option auf den Erwerb einer ungeteilten 100%-Beteiligung an dem Projekt innerhalb von drei Jahren (Optionszeitraum) gegen folgende Leistungen:

- 100.000CAD in bar an Gemdale (50% bei Unterzeichnung, 50% bei Genehmigung der Transaktion)

- 3.000.000CAD Explorationsausgaben während des Optionszeitraums, davon mindestens 600.000CAD im ersten Jahr

- Bei Optionsausübung durch Nordique (mit Wahlrecht von Gemdale binnen fünf Werktagen nach Mitteilung der Absicht zur Ausübung):

o Entweder 1.000.000CAD in bar + weitere Erfolgszahlungen bis zu 3.000.000CAD

o Oder 4.000.000CAD in Nordique-Aktien (gewichteter 20-Tage-Durchschnittspreis an der CSE), maximal 19,99% der ausstehenden Aktien - Überschreitungen werden anteilig in bar bezahlt.

Zusätzlich gewährt Nordique bei Optionsausübung eine 2,0% NSR-Lizenzgebühr an Gemdale mit folgenden Rückkaufoptionen:

- Reduktion auf 1,5% NSR gegen Einmalzahlung von 2.000.000CAD (nur bei Ausübung)

- Weitere Reduktion auf 1,0% NSR (bzw. 0,5% falls erste Option ebenfalls ausgeübt) gegen 3.000.000CAD

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt einer endgültigen Vereinbarung sowie aller erforderlichen Genehmigungen. Die Transaktion erfolgt zwischen unabhängigen Parteien. Es sind keine Änderungen im Management oder Vorstand geplant, und es werden keine Vermittlungsgebühren gezahlt.

Alle Beträge in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.

QA/QC und Probenprotokoll

Bohrkerne der ISONxxx-Bohrungen werden in einem gesicherten Lager in Ylivieska, Finnland, geschnitten und bei ALS Global, Outokumpu, analysiert. Analysen erfolgen mittels Fire Assay-AA (Methode Au-AA23). Proben >10,0 g/t werden zusätzlich mittels Gravimetrie (Au-GRA21) analysiert. Alle 20. Probe wird ein zertifizierter Standard beigefügt, zusätzlich wird ein Leerwert pro Charge eingefügt. Keine QA/QC-Probleme gemeldet.

BELKANxxx-Bohrungen wurden analog analysiert, jedoch mit Methode Au-AA25. Ebenfalls keine QA/QC-Probleme festgestellt.

Qualifizierte Person gemäß NI 43-101

Dr. Toby Strauss (CGeol., EurGeol.), Direktor bei Gemdale Gold Inc., ist die Qualifizierte Person gemäß NI 43-101. Dr. Strauss hat die zugrunde liegenden Daten geprüft, einschließlich Laborberichte, QA/QC-Ergebnisse, Bohrkernprotokolle und Fotos. Geröllproben stammen aus firmeneigenen Dateien und öffentlich zugänglichen Daten des Geological Survey of Finland. Keine Validierung der Layman-Datenbank wurde durchgeführt. Dr. Strauss ist verantwortlich für die Richtigkeit und Freigabe der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung.

Über Nordique Resources

Nordique Resources ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf hochgradige Goldprojekte. Ziel ist der Aufbau eines diversifizierten Portfolios in aussichtsreichen Mineralgürteln. Aktuelle Projekte sind das Fairview-Projekt in British Columbia sowie - vorbehaltlich der finalen Vereinbarung - das Isoneva-Projekt in Finnland.

Weitere Informationen unter: www.sedarplus.ca

Im Namen des Vorstands:

Damion Carruel, Direktor

Kontakt:

Sharyn Alexander, Chief Executive Officer

investors@nordiqueresources.com

Telefon: +1 (778) 650-3003

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (Forward-Looking Statements) im Sinne geltender Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Transaktion erfolgreich abzuschließen, künftige Explorationspläne sowie geplante Programme. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich geologischer, regulatorischer, geopolitischer und wirtschaftlicher Faktoren. Ergebnisse können wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf diese Aussagen verlassen.

