OTS: JDB Holding GmbH / JDB Holding verkauft DUB.de an Dealcircle - ...

JDB Holding verkauft DUB.de an Dealcircle - Erfolgreicher Exit für führende Plattform im Nachfolgemarkt (FOTO) Hamburg (ots) - - Strategischer Verkauf: Die JDB Holding GmbH verkauft die Deutsche Unternehmerbörse DUB.de an Dealcircle - Klarer Fokus: Künftig konzentriert sich die JDB Holding auf ihre Kerngeschäfte: Multi-Channel-Journalismus, Corporate Publishing, PR und Events - Starke Stimme bleibt: Ayse Mese bleibt eine der wichtigsten Expertinnen für Unternehmensnachfolge Die JDB Holding GmbH mit Sitz in Hamburg gibt den Verkauf der Deutschen Unternehmerbörse DUB.de GmbH an Dealcircle bekannt. Damit übernimmt ein langjähriger Kunde ein stark wachsendes Unternehmen, das sich unter der Führung von Geschäftsführerin Ayse Mese zur führenden Plattform für Unternehmensnachfolge und M&A-Transaktionen in Europa entwickelt hat. Mit dem Erwerb von DUB.de sichert sich Dealcircle nicht nur eine etablierte Plattform, sondern auch eine erprobte Matching-Technologie mit einzigartiger Reichweite im Nachfolgemarkt. Für Dealcircle bedeutet das einen entscheidenden strategischen Schritt: Die Kombination aus intelligenter Datenlogik und markenstarker Sichtbarkeit macht DUB.de zum perfekten Baustein für eine neue Ära der Unternehmensnachfolge. Der Bedarf ist enorm: Laut KfW-Studien stehen in den kommenden fünf Jahren über 500.000 Unternehmensnachfolgen in Deutschland an - viele davon sind noch ungelöst. Besonders kleine und mittlere Unternehmen (KMU) kämpfen mit Sichtbarkeitsproblemen und fehlender Begleitung im Nachfolgeprozess. Durch die Integration von DUB.de will Dealcircle Käufer:innen, Verkäufer:innen und Nachfolgeberater:innen künftig noch effizienter, digitaler und zielgerichteter zusammenbringen. "Wir haben DUB.de nicht nur strategisch neu ausgerichtet, sondern auch wirtschaftlich transformiert. Umsatz und Gewinn sind kontinuierlich gestiegen - das ist unternehmerischer Erfolg in seiner Reinform", sagt DUB-Geschäftsführerin Ayse Mese. Strategisch aufgebaut, erfolgreich veräußert Mit unternehmerischer Weitsicht wurde DUB.de durch die JDB Holding zur digitalen Leitmarke im Nachfolgemarkt aufgebaut. Ein umfassender Relaunch, klare Zielgruppenfokussierung und datenbasiertes Marketing machten DUB.de zur reichweitenstärksten Online-Plattform für M&A im Mittelstand. "Der Verkauf an Dealcircle ist der nächste logische Schritt - ein weiterer Beleg für unsere Fähigkeit, digitale Geschäftsmodelle zur Marktführerschaft zu entwickeln und erfolgreich zu veräußern", so Jens de Buhr, Gründer und Geschäftsführer der JDB Holding. Ayse Mese bleibt Stimme der Nachfolge Nach dem Exit wird sich die JDB Holding noch stärker auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren: Qualitätsjournalismus, reichweitenstarke Medienmarken und Business-Events für Entscheider:innen im Mittelstand. Ayse Mese bleibt eine der profiliertesten Stimmen für Unternehmensnachfolge in Deutschland. Ihr Anfang 2025 erschienenes Buch "Unternehmensnachfolge 2025" gilt bereits als neues Standardwerk. Ein Nachfolger ist in Arbeit. Ayse Mese ist mittlerweile verantwortlich für Europas größtes KI-Event im B2B-Bereich und plant, mit dem BIG BANG KI FESTIVAL (https://bigbangfestival.de/) neue Rekorde zu brechen. Auch hier hat ihr Herzensthema einen festen Platz: Beim "Branchentreff für Unternehmensnachfolge und M&A" trifft sich das Who's who der Szene. Ayse Mese und das erfahrene DUB-Team verbleiben in der JDB Holding und werden ihre Expertise künftig in neuen Projekten rund um Mittelstand, Innovation, Kommunikation sowie Unternehmensnachfolge einbringen. Über die JDB Holding Die JDB Holding mit Sitz in Hamburg ist eine Medien- und Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den Aufbau, die Weiterentwicklung und die erfolgreiche Veräußerung digitaler Geschäftsmodelle - mit besonderem Schwerpunkt auf Medien, Mittelstand und Innovation. Über DUB.de Die Deutsche Unternehmerbörse DUB.de ist die reichweitenstärkste digitale Plattform für Unternehmensnachfolge und M&A in Europa. Unter der Leitung der JDB Holding wurde DUB.de zu einem profitablen Leitmedium mit technologischer Exzellenz und hoher Marktdurchdringung ausgebaut. Pressekontakt JDB Holding: Christian Slotta Director Online Marketing & KI JDB Holding GmbH Schanzenstraße 70 20357 Hamburg Tel: +49 (0)40 46 88 32 67 E-Mail: mailto:slotta@jdb.de