Katar bestellt iranischen Botschafter in Doha ein

DOHA (dpa-AFX) - Nach Irans Raketenangriff auf einen US-Stützpunkt in Katar hat das Außenministerium in Doha den iranischen Botschafter im Land einbestellt. Das Außenministerium verurteilte den Angriff scharf und sprach von einem Verstoß gegen das Prinzip guter Nachbarschaft sowie gegen die engen bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern, wie es in einer Erklärung auf X hieß.

Das Golfemirat informierte nach eigenen Angaben auch den UN-Sicherheitsrat über die Eskalation und forderte eine sofortige Waffenruhe im Nahen Osten.

Der Stützpunkt war vor dem Angriff evakuiert worden. Katar, Bahrain und Kuwait hatten ihren Luftraum vorübergehend geschlossen. In allen drei Golfstaaten hat das US-Militär Stützpunkte./arj/DP/mis