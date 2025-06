Aktien New York Schluss: Gemischte Vorzeichen nach Nasdaq-100-Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist der Handel am Mittwoch durchwachsen zu Ende gegangen. Für Schlagzeilen sorgte hauptsächlich der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 , der im frühen Handel mit 22.329 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte. Die Indizes kamen im Verlauf jedoch alle zurück. Nach der jüngsten Erholung, die am Vortag vor allem mit der Waffenruhe im Nahost-Krieg begründet wurde, fehlte der Schwung.

Gestützt auf den anhaltenden Künstliche-Intelligenz-Boom (KI) und die rekordhohen Nvidia-Aktien konnte der Nasdaq 100 mit 22.237,74 Zählern ein Plus von 0,21 Prozent über die Ziellinie bringen. Die von kurzzeitigen KI-Wachstumszweifeln sowie der erratischen US-Zollpolitik ausgelöste Kursschwäche, die den Tech-Index vom alten Rekord im Februar bis Anfang April bis auf fast 16.500 Punkte hatte abrutschen lassen, ist nun wieder abgehakt.

Andere Indizes konnten sich am Mittwoch aber nicht in der Gewinnzone halten und blieben noch etwas auf Distanz zu ihren Rekorden. Während der Leitindex Dow Jones Industrial letztlich um 0,25 Prozent auf 42.982,43 Punkte fiel, schloss der marktbreite Index S&P 500 prozentual unverändert bei 6.092,16 Zählern./tih/jha/