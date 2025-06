Ausmaß der Schäden an iranischen Atomanlagen unklar

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Jeff Mason und Bart H. Meijer

Den Haag (Reuters) - Das Ausmaß der Schäden an den unterirdischen iranischen Atomanlagen durch US-Bombardierungen ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump unklar.

"Die Geheimdienstinformationen waren nicht eindeutig", sagte er am Mittwoch vor Beginn des Nato-Gipfels in Den Haag zu Reportern. Der Präsident bezog sich dabei auf einen Geheimdienstbericht, nach dem das Atomprogramm durch die Angriffe nur für einige Monate verzögert wird. "Die Geheimdienste sagen, wir wissen es nicht. Es könnte sehr schwerwiegend gewesen sein. Das legen die Geheimdienstinformationen nahe", sagte Trump. Allerdings relativierte er seine Äußerungen kurz darauf, indem er sagte, das iranische Atomabkommen sei "im Grunde genommen um Jahrzehnte zurückgeworfen".

Die seit Dienstag andauernde Waffenruhe zwischen Israel und Iran bezeichnete Trump als "großen Sieg für alle". Die USA sind allerdings auch zu neuen Angriffen auf den Iran bereit, sollte er die Urananreicherung wieder aufnehmen. Trump antwortete auf eine entsprechende Frage: "Sicher."

Israel hatte den Iran vor knapp zwei Wochen überraschend angegriffen. Die Regierung in Jerusalem rechtfertigte dies mit der angeblich absehbaren Fertigstellung einer Atombombe. Der Iran bestreitet, sein Atomprogramm diene militärischen Zwecken, hat allerdings auch internationale Kontrollen der Atomanlagen abgelehnt. Trump schaltete sich in den Luftkrieg ein und ließ unterirdische Atomanlagen im Iran mit bunkerbrechenden Bomben angreifen, die nur die USA besitzen.

Die im Zuge der Waffenruhe wieder aufgenommenen Verhandlungen zwischen den USA und Iran über das Atomprogramm bezeichnete Trumps Nahost-Gesandter Steve Witkoff Dienstagabend als "vielversprechend". Er hoffe auf ein langfristiges Friedensabkommen, sagte er dem Sender Fox News.

Allerdings verabschiedete das iranische Parlament am Mittwoch ein Gesetz, durch das die Zusammenarbeit mit der UN-Atomaufsicht IAEA ausgesetzt werden kann. Letztes Wort hat in dieser Frage das oberste Sicherheitsgremium in der Islamischen Republik. Die IAEA ist zuständig für die Überwachung der Einhaltung eines möglichen Atomabkommens.

