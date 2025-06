GNW-News: Neues Jitterbit-Partnerprogramm schafft globale Plattform für Unternehmensautomatisierung und KI-Agenten

^FRANKFURT, Deutschland, June 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit (https://www.jitterbit.com/de/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_ campaign=Global+Partner+Program+DACH), ein weltweit führender Anbieter für die Beschleunigung von digitalen Transformationsprozessen in Unternehmenssystemen, hat heute die globale Erweiterung seines Partnerprogramms sowie die Einführung neuer Partnerlehrpläne an der Jitterbit University bekannt gegeben. Gemeinsam bieten diese Initiativen Lösungsanbietern, Beratungsunternehmen und Channel- Technologiepartnern strukturierte und gewinnbringende Wege, um durchgängige Automatisierungs- und KI-Agenten Lösungen für ihre Kunden bereitzustellen. ?Angesichts der aktuellen Dynamik rund um KI erkennen Vertriebspartner zunehmend den enormen Mehrwert, den diese Technologie für ihre Kunden schafft", sagt Luca Taglioretti, Chief Revenue Officer bei Jitterbit. ?Agentenbasierte KI ist eine echte Chance, ihren Kunden schneller als je zuvor konkrete Geschäftsvorteile zu ermöglichen. "Deshalb wurde das Jitterbit-Partnerprogramm von Grund auf neu konzipiert - zugeschnitten auf zukunftsorientierte Partner." In einer zunehmend komplexen IT-Landschaft mit zahlreichen Anbietern ist es essentiell, ein modernes Partner-Ökosystem aufzubauen. Dieses soll Wiederverkäufer und Affiliate-Partner gezielt schulen, unterstützen und befähigen, ihre Kunden erfolgreich beim Eintritt ins KI-Zeitalter zu begleiten. ?Jedes Unternehmen möchte KI dort integrieren, wo sie den größten wirtschaftlichen Effekt erzielt", erklärt Bill Conner, Präsident und CEO von Jitterbit. ?Doch angesichts des Mangels an qualifizierten Entwickler-Ressourcen und vertrauenswürdigen KI-Lösungen suchen Unternehmen nach verlässlichen Plattformen, die Automatisierung und KI sinnvoll zusammenbringen. Unser neues Partnerprogramm liefert genau das - inklusive umfassender Schulungen, Zertifizierungen und praxisnaher Tools, um Kundenerfolge nicht erst in 18 bis 24 Monaten, sondern schon heute realisieren zu können." Partnervorteile für schnelles Wachstum in den Bereichen Agenten-KI und Unternehmensautomatisierung Das neue globale Jitterbit-Partnerprogramm wurde speziell entwickelt, um Partner darin zu unterstützen, Unternehmen mit modernen Technologien wie Automatisierung, Systemintegration, Low-Code-App-Entwicklung und agentenbasierter KI auszustatten. Durch gezielte Trainings, technische Unterstützung und gemeinsame Go-to-Market- Strategien ermöglicht das Programm schnelles Wachstum und nachhaltigen Markterfolg. Partner erhalten alle notwendigen Ressourcen, um ihren Kunden praxisnahe Lösungen für intelligente Prozesse bereitzustellen - flexibel, skalierbar und auf die Herausforderungen eines dynamischen Marktes zugeschnitten. ?Wenn Technologiepartner und Wiederverkäufer Automatisierung und agentenbasierte KI wirklich ernst nehmen, müssen sie ihre Strategien mit Anbietern abstimmen, die sichere, gesetzeskonforme und verantwortungsvolle KI-Agenten auf die richtige Weise entwickeln", sagt Hermann Ramacher, CEO von ADN, einem führenden Jitterbit-Distributor in Deutschland. ?Für ADN ist besonders attraktiv, dass wir mit der Plattform von Jitterbit entweder selbst Agenten entwickeln oder die Umsetzung den KI-Experten von Jitterbit überlassen können. Das verschafft uns die nötige Einfachheit, Geschwindigkeit und Flexibilität, um unseren Kunden echten Mehrwert zu bieten und unser Geschäft in die nächste Phase der KI- Entwicklung zu führen." * Finanzielle Vorteile und Schutz bei Abschlüssen Partner profitieren von registrierten Deals und jährlichen Rückvergütungen auf neue, strategische Kundenprojekte - mit attraktiven Rabatten, exklusiven Chancen und gesicherten Margen. Affiliate-Partner erhalten zudem Empfehlungsprämien. * Strukturiertes Onboarding & gemeinsamer Vertrieb Jitterbit unterstützt neue Partner mit einem klar definierten Onboarding- Prozess, der innerhalb von 90 Tagen zur Einsatzbereitschaft führt. Zusätzlich werden Co-Selling-Aktivitäten gefördert, um frühzeitige Zusammenarbeit und effektives Teamwork zu ermöglichen. * Marktunterstützung & Wachstum Reseller-Partner erhalten Zugang zu Anreizprogrammen, vertriebsbezogenen Marketingbudgets (MDF) und persönlicher Betreuung im Vertrieb. Gemeinsame Planungen und strategische Abstimmungen fördern das nachhaltige Wachstum beiderseits. * Kostenfreie Schulungen & Ressourcen Partner erhalten Zugang zu umfassenden Online-Schulungen, Zertifizierungen und einer Sandbox-Umgebung, um optimal auf die Implementierung und Betreuung von Jitterbit-Lösungen vorbereitet zu sein. Ergänzt wird dies durch ein eigenes Ressourcen-Portal und begleitende Materialien. Jitterbit University - beschleunigter Einstieg in die Agentenwelt Das neue Partnerprogramm umfasst maßgeschneiderte Schulungen und Zertifizierungen über die Jitterbit University - eine Online-Plattform, die Know-how rund um KI und Automatisierung gezielt vermittelt. * Kostenfreie Lernbibliothek: Teams erhalten Zugriff auf eine breite Auswahl praxisnaher Schulungen, um ihre Kompetenzen zu erweitern. * Zertifizierte Lernpfade: Mit strukturierten Kursen und anerkannten Abschlüssen lässt sich fundiertes Wissen zur Harmony-Plattform aufbauen. * Experten Vernetzung: Austausch mit der globalen Jitterbit-Community ermöglicht direkten Wissenstransfer aus der Praxis. Diese moderne Enablement-Plattform unterstützt Partner weltweit dabei, Kundenanfragen effizient zu beantworten und Implementierungen deutlich zu beschleunigen. ?Der Markt verändert sich schneller denn je", so Taglioretti. ?Unternehmen setzen verstärkt auf Technologie, und die Nachfrage nach intelligenten, skalierbaren Lösungen wächst stetig. Agentenbasierte KI ist mehr als ein Trend - sie bietet enormes Potential. Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir ideal aufgestellt, um diese Chancen erfolgreich zu nutzen." Über Jitterbit Jitterbit bietet Unternehmen, die auf Innovation und digitale Weiterentwicklung setzen, eine einheitliche, KI-gestützte Low-Code-Plattform zur Integration, Orchestrierung, Automatisierung und Anwendungsentwicklung. Mit der Jitterbit Harmony Plattform - einschließlich iPaaS, API Manager, App Builder und EDI - können Unternehmen ihre digitale Transformation beschleunigen, Prozesse vereinfachen, Produktivität steigern und echten Mehrwert schaffen. Die Plattform ist darauf ausgelegt, Komplexität zu reduzieren, zukunftsfähige Strukturen zu schaffen und Innovationen weltweit voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.jitterbit.com (https://www.jitterbit.com/de/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_ campaign=Global+Partner+Program+DACH) oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Medienkontakt: Geoff Blaine Jitterbit E-Mail: geoff.blaine@jitterbit.com °