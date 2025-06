Dänischer Pensionsfonds investiert wieder in Rüstungsfirmen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kopenhagen (Reuters) - Der dänische Pensionsfonds AkademikerPension investiert wieder in Rüstungstitel.

Der Fonds habe sein selbst auferlegtes Investitionsverbot für sechs der größten europäischen Rüstungskonzerne und einige kleinere Unternehmen aufgehoben, teilte AkademikerPension am Donnerstag mit. "Wir halten dies für das verantwortungsvollste Vorgehen – sowohl im Hinblick auf die Rendite als auch auf die soziale Verantwortung in der aktuellen Situation", sagte Vorstandschef Jens Munch Holst. Der Fonds verwaltet nach eigenen Angaben 157 Milliarden dänische Kronen (21,4 Milliarden Euro).

Der Schritt steht für ein Umdenken in der Finanzbranche, nachdem das Thema Sicherheit mit dem Krieg in der Ukraine und anderen Konflikten in der Welt an Bedeutung gewonnen hat und Staaten vermehrt aufrüsten. Viele europäische Investmentfonds haben Waffenhersteller aus ethischen Gründen aus ihren Portfolios ausgeschlossen. Nun lockt auch die Rendite. "Wir wollen nicht, dass uns geringe Umsätze aus nuklearwaffenbezogenen Aktivitäten daran hindern, Kapital für den Aufbau einer europäischen Verteidigung bereitzustellen", erläuterte Holst.

