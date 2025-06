OTS: KRAVAG / KRAVAG bleibt auf Wachstumskurs (FOTO)

KRAVAG bleibt auf Wachstumskurs (FOTO) Hamburg (ots) - Die KRAVAG-Gesellschaften verzeichnen bis Mai 2025 ein Plus bei den Beitragseinnahmen von rund 11 Prozent. Damit knüpft der Spezialversicherer an das Wachstum des Vorjahres an. 2024 hat die KRAVAG ein solides Wachstum verzeichnet. Damit konnte sie trotz anspruchsvollem wirtschaftlichem Umfeld ihre Marktposition behaupten. "Inflationsdruck, konjunkturelle Unsicherheiten und geopolitische Spannungen prägen das Marktumfeld, in dem wir uns bewegen", betont Klaus Endres, Vorstandsvorsitzender der KRAVAG-Gesellschaften. "Angesichts dieser Herausforderungen freut es uns umso mehr, dass wir den Erfolgskurs der KRAVAG auch im bisherigen Jahresverlauf fortsetzen können." Für die ersten fünf Monate 2025 verzeichnet die KRAVAG-LOGISTIC gebuchte Bruttobeiträge in Höhe von 586 Millionen Euro - ein Plus von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch die KRAVAG-ALLGEMEINE knüpft an ihr Wachstum im Vorjahr an: Im ersten Halbjahr 2025 konnte sie die Beitragseinnahmen um 84 Millionen Euro (14,8 Prozent) steigern. Mit Blick auf das Gesamtjahr 2025 zeigt sich KRAVAG-Vorstand Endres optimistisch: "Obwohl das Umfeld weiter von großen Unsicherheiten geprägt ist, gehen wir davon aus, dass wir dem Wachstumspfad weiter folgen." Dabei setzt die KRAVAG auf individuelle Risikosteuerung, kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Produkte sowie praxistaugliche Präventionsmaßnahmen - stets mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Herausforderungen ihrer Kundinnen und Kunden bestmöglich abzusichern. "Die enge Partnerschaft mit Speditionen und Logistikunternehmen ist für die KRAVAG zentral", sagt Endres. 75 Jahre KRAVAG Mit diesem Ergebnis schreibt die KRAVAG ihre Erfolgsgeschichte fort - und das in einem ganz besonderen Jahr: Das Unternehmen feiert Geburtstag, es wurde vor 75 Jahren in Hamburg gegründet. 1950 haben sieben Straßenverkehrsgenossenschaften die KRAVAG aus der Taufe gehoben, seitdem hat sie sich zum führenden Logistikversicherer in Deutschland entwickelt. Die KRAVAG steht von Beginn an für Stabilität, Branchenkenntnis und Kundennähe. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich die KRAVAG kontinuierlich weiterentwickelt und reagiert dabei immer auf die Anforderungen des Marktes - etwa durch Gründung der KRAVAG-LOGISTIC im Jahr 1999. Auch künftig will die KRAVAG gemeinsam mit Kunden, Partnern und Mitarbeitenden die Branche mitgestalten. "Wir verstehen uns als Partner des Verkehrsgewerbes - damals wie heute. Unser Ziel bleibt, tragfähige Lösungen für die Anforderungen von morgen zu entwickeln und unsere Kunden zuverlässig zu begleiten", sagt Jan Zeibig, Vorstand der KRAVAG Sach-Versicherung VVaG. "Unsere Kunden aus dem Verkehrsgewerbe können auch in schwierigen Zeiten auf uns als zuverlässigen Partner bauen." KRAVAG-LOGISTIC: Verbessertes Ergebnis trotz hoher Schäden im Jahr 2024 Die KRAVAG-LOGISTIC verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 einen spartenübergreifenden Anstieg der gebuchten Bruttobeiträge auf 1.067 Millionen Euro - ein Plus von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotz hoher Schadenaufwendungen in Höhe von 859,5 Millionen Euro (Steigerung um 1,2 Prozent) konnte die Combined Ratio auf 96,9 Prozent verbessert werden. Das führte zu einem positiven Ergebnis von 22,3 Millionen Euro. "Wir sind zuversichtlich, den aktuellen Marktanforderungen mit weiteren Effizienzsteigerungen und einer stabilen Beitragsentwicklung erfolgreich begegnen zu können", sagte Vorstandsvorsitzender Klaus Endres. KRAVAG-ALLGEMEINE: Anzahl der versicherten Fahrzeuge konnte gesteigert werden. Schadenquote verbessert sich Die KRAVAG-ALLGEMEINE konnte 2024 ihre gebuchten Bruttobeiträge um 11,2 Prozent auf 738,3 Millionen Euro steigern. Grund für die positive Beitragsbilanz sind ein Anstieg der Vertragsstückzahlen und höhere durchschnittliche Beiträge. Die Bruttoaufwendungen für Schäden wuchsen um 8,4 Prozent auf 658,7 Millionen Euro. Die Brutto-Schadenquote sank auf 89,2 Prozent (2023: 91,5 %). Neue Lösung für Elektro-Lkw: Ladeinfrastruktur im Netzwerk Mit praxisnaher Unterstützung, einem konsequenten Fokus auf digitale Angebote und einer hohen Serviceorientierung stärkte die KRAVAG-LOGISTIC im Jahr 2024 erneut ihre Position als verlässlicher Partner der Transport- und Logistikbranche. Diesen Kurs führt sie fort: Die KRAVAG entwickelt derzeit ein digitales Netzwerk, über das Speditionen eigene Ladesäulen für Elektro-Lkw zur Verfügung stellen oder Ladeplätze bei anderen Unternehmen buchen können. Ziel ist es, bestehende Ladeinfrastruktur effizienter zu nutzen und die Einsatzmöglichkeiten von E-Lkw im Güterverkehr zu verbessern. Die Abwicklung erfolgt über eine App, die Reservierung, Zugang und Abrechnung steuert. Ergänzend bietet die KRAVAG Versicherungsschutz für Schäden beim Ladevorgang. Die erste Ladesäule des neuen Netzwerkes ist im März 2025 an den Start gegangen. Das neue Angebot knüpft an das bewährte Konzept von KRAVAG Truck Parking an. Bereits seit mehreren Jahren ermöglicht dieses Netzwerk Fernfahrenden den Zugang zu gesicherten Übernachtungsplätzen auf Betriebshöfen teilnehmender Unternehmen. Auch das neue Ladenetzwerk basiert auf dem Prinzip: Ressourcen gemeinsam nutzen - einfach, sicher und digital. Nachhaltigkeitsberatung für das Transportgewerbe gestartet Mit dem Nachhaltigkeits-Check testen die KRAVAG und die Straßenverkehrsgenossenschaften (SVG) derzeit gemeinsam ein neues Beratungsangebot zur Nachhaltigkeit im gewerblichen Güterverkehr. In der Pilotphase erhalten Unternehmen eine kostenlose Erstberatung, bei der der Status quo analysiert und praxiserprobte Lösungsansätze aufgezeigt werden - von CO2-Berechnungstools bis zu Best-Practice-Beispielen. Ziel ist es, insbesondere kleine und mittlere Betriebe beim Einstieg in nachhaltiges Wirtschaften zu unterstützen. Das Ziel ist eine bundesweite Einführung. Digitale Kooperation zur Schadenprävention Seit Anfang des Jahres arbeitet die KRAVAG mit dem Telematik- und IoT-Spezialisten Samsara zusammen. Die Kooperation zielt darauf ab, dass digitale Technologien wie KI-gestützte Dashcams und Echtzeit-Telematik verstärkt in Fahrzeugen eingesetzt werden. Dadurch soll die Sicherheit im Flottenmanagement erhöht und Zahl der Schäden gesenkt werden. Die Partnerschaft ist Teil der strategischen Ausrichtung der KRAVAG, Versicherungsrisiken frühzeitig zu erkennen und Kunden bei der Reduzierung von Betriebs- und Unfallkosten zu unterstützen.