GNW-News: 17. Taicang-Tag in Stuttgart feiert über 30 Jahre deutsch-chinesische Zusammenarbeit und Innovation

^STUTTGART, Deutschland, June 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 25. Juni fand in

Stuttgart der 17. ?Taicang-Tag" statt - ein bedeutender Meilenstein in der über drei Jahrzehnte währenden Partnerschaft zwischen der ostchinesischen Stadt Taicang und Deutschland. Rund 300 Gäste, darunter Vertreter der Landesregierung Baden-Württemberg, der Stadt Stuttgart, der Deutschen Industrie- und Handelskammer sowie führende Wirtschaftsvertreter, kamen zusammen, um neue Möglichkeiten für die deutsch-chinesische Zusammenarbeit auszuloten. Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist unter diesem Link verfügbar. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4086/eng) Unter dem Leitgedanken ?Innovation-Driven, Green Win-Win" (innovationsgetriebene, grüne Win-Win-Situation) unterstreicht die Veranstaltung die kontinuierlich wachsenden Verbindungen zwischen Taicang und Deutschland in den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Kultur und Nachhaltigkeit. Wang Xiangyuan, Parteisekretär der Stadt Taicang, betonte insbesondere die enge Verflechtung der Stadt mit der Automobilbranche. Etwa 70 % der Autoteile können in Taicang produziert werden, und 70 % der dort ansässigen deutschen Unternehmen sind in der Automobilfertigung tätig. KERN-LIEBERS aus Baden-Württemberg war das erste deutsche Unternehmen, das sich in Taicang niederließ. Inzwischen sind dort über 550 deutsche Firmen vertreten, ein Fünftel davon mit Wurzeln in dieser Region. Taicang liegt strategisch günstig im wirtschaftsstarken Jangtse-Delta und gilt als wichtiger Industriestandort sowie als Symbol für Chinas wirtschaftliche Öffnung. Die Stadt zeichnet sich durch umfangreiche Grünflächen, eine hohe Lebensqualität und ein innovationsfreundliches Umfeld aus - Eigenschaften, die ihr den Ruf eines ?kleinen Juwels" im Süden des Jangtse-Gebiets eingebracht haben. Auch infrastrukturell ist Taicang hervorragend angebunden: In nur 30 Minuten ist die Metropole Shanghai per Bahn erreichbar. Der Hafen von Taicang zählt zu den größten Außenhandelshäfen Chinas, bedient über 200 internationale Schifffahrtsrouten und spielt somit eine zentrale Rolle im globalen Warenverkehr. Jedes zehnte Auto, das China verlässt, passiert diesen Hafen. Im Rahmen der Veranstaltung wurde der 84-jährige Dr. Steim für seine Verdienste rund um die deutsch-chinesische Zusammenarbeit geehrt. Dr. Steim kam 1993 nach Taicang, war an der Gründung des ersten deutschen Unternehmens vor Ort beteiligt und hat seither eine zentrale Rolle beim Aufbau und der Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen gespielt. Ein weiterer Höhepunkt des ?Taicang-Tags" war die Unterzeichnung mehrerer bedeutender Kooperationsvereinbarungen - darunter Kooperationen mit der Bundesliga und der GIZ in den Bereichen Handel, Kultur und berufliche Bildung. Die Vereinbarungen spiegeln Taicangs aktives Engagement für wirtschaftliches Wachstum und interkulturellen Austausch wider. Mit Blick auf die Zukunft verfolgt Taicang das Ziel, sich als führendes Zentrum für die deutsch-chinesische Zusammenarbeit zu etablieren. Unternehmen und Investoren sollen hier optimale Bedingungen für Innovation, Nachhaltigkeit und internationale Vernetzung vorfinden. Quelle: Veranstaltung ?Taicang-Tag" °