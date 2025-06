Bucher Industries AG / Schlagwort(e): Personalie

Interner Nachfolger für die Divisionsleitung von Bucher Municipal



27.06.2025 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung

Niederweningen, 27. Juni 2025 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 Kotierungsreglement

Mit Martin Starkey wird per 1. Januar 2026 ein interner Nachfolger zum neuen Divisionsleiter von Bucher Municipal und Mitglied der Konzernleitung von Bucher Industries ernannt. Er folgt auf Aurelio Lemos, der nach 23 sehr erfolgreichen Jahren bei Bucher Industries die Leitung abgeben wird.

Aurelio Lemos trat 2003 bei Bucher Hydraulics als Geschäftsführer des Standorts Frutigen ein. 2016 wurde er zum Divisionsleiter von Bucher Municipal und Mitglied der Konzernleitung von Bucher Industries ernannt. Seither baute er die Marktführerschaft von Bucher Municipal mit Kommunalfahrzeugen für Reinigungs- und Räumungsarbeiten erfolgreich weiter aus. So vergrösserte er systematisch die Produktpalette und trieb die Entwicklung elektrischer Fahrzeuge voran. Aurelio Lemos übergibt Ende 2025 die Verantwortung an Martin Starkey, der bisher das Segment Grosskehrfahrzeuge leitete. Aurelio Lemos wird dem Unternehmen in der Übergangsphase für spezifische Themen zur Verfügung stehen. Jacques Sanche, CEO von Bucher Industries: «Aurelio Lemos hat die Division mit viel Einsatz massgeblich weiterentwickelt. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Und wir freuen uns, dass wir einen geeigneten Nachfolger für die Divisionsleitung von Bucher Municipal aus unseren eigenen Reihen rekrutieren konnten. Martin Starkey hat das Geschäft für Grosskehrfahrzeuge erfolgreich geführt und kennt die Chancen und Herausforderungen.»

Martin Starkey, 50-jährig, verfügt über einen Abschluss in Materials Science and Engineering von der Universität Swansea in Wales, Grossbritannien, und ist britischer Staatsbürger. Er ist seit 2023 bei Bucher Municipal und leitet das Segment Grosskehrfahrzeuge in Dorking, England. Zuvor war er über 20 Jahre bei Ricardo Performance Products und bei Gurit in der Automobilzulieferindustrie tätig. Martin Starkey übernimmt die Divisionsleitung per 1. Januar 2026 und wird dann Mitglied der Konzernleitung von Bucher Industries.

Kontakt für Investorinnen und Finanzanalysten

Jin Wiederkehr, Investor Relations

T +41 58 750 15 50

ir@bucherindustries.com

Kontakt für Medien

Saskia Rusch, Leiterin Konzernkommunikation

T +41 58 750 15 40

media@bucherindustries.com



Simply great machines

Bucher Industries ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit führenden Marktstellungen in Spezialgebieten des Maschinen- und Fahrzeugbaus. Die Aktivitätsgebiete umfassen Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge, hydraulische und elektronische Komponenten sowie elektrohydraulische Systeme, Produktionsanlagen für die Glasbehälterindustrie, Anlagen für die Herstellung von Getränken und Automatisierungslösungen. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX: BUCN). Weitere Informationen finden Sie unter bucherindustries.com.

Zusätzliche Führungskennzahlen: Bucher Industries verwendet intern und extern Kennzahlen, die nicht von Swiss GAAP FER definiert sind. Die Zusammensetzung und die Berechnung der einzelnen Kennzahlen sind auf bucherindustries.com/de/zusaetzliche-fuehrungskennzahlen aufgeführt.

