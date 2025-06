IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna gibt Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2025 bekannt

IRW-PRESS: Fortuna Mining Corp. : Fortuna gibt Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2025 bekannt

Vancouver, 26. Juni 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (- https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-on-excellent-q1-results-and-future-growth/ -) gibt die Abstimmungsergebnisse der heute abgehaltenen Jahreshauptversammlung 2025 bekannt.

Bei der Versammlung waren insgesamt 188.888.907 Stammaktien vertreten, was 61,54 % der zum Stichtag ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Fortuna entspricht. Die Aktionäre stimmten für alle Geschäftsangelegenheiten, einschließlich der Ernennung der Wirtschaftsprüfer und der Wahl aller im Management Information Circular des Unternehmens vom 1. Mai 2025 aufgeführten Kandidaten für die Direktorenposten.

Die detaillierten Ergebnisse der Abstimmung für die Wahl der Direktoren sind nachfolgend aufgeführt:

Nominierte Stimmen Für % Ja-Stimmen Zurückgehaltene Stimmen% Abgelehnt

Jorge A. Ganoza 159.475.985 99,48% 831.198 0,52%

David Laing 154.870.542 96,61% 5.436.641 3,39%

Mario Szotlender 154.344.778 96,28% 5.962.405 3,72%

David Farrell 148.807.290 92,83% 11.499.893 7,17%

Alfredo Sillau 158.876.299 99,11% 1.430.884 0,89%

Kylie Dickson 159.252.340 99,34% 1.054.844 0,66%

Kate Harcourt 159.513.569 99,50% 793.615 0,50%

Salma Seetaroo 159.228.957 99,33% 1.078.227 0,67%

Der Bericht über die Abstimmungsergebnisse des Unternehmens wurde unter Fortunas Profil auf SEDAR+ veröffentlicht und wird unmittelbar danach unter Fortunas Profil auf EDGAR veröffentlicht werden.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und Explorationsaktivitäten in Argentinien, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Diamba Sud Goldprojekt im Senegal. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Tätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsame Werte für unsere Stakeholder. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.fortunamining.com.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

President, CEO, and Director

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca | info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

