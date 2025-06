Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Union in der Bredouille

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Union in der Bredouille

Jetzt spürt die Union die Folgen ihres unklugen Verzichts auf das Finanzministerium. Denn der dort waltende SPD-Chef Klingbeil hat vorrangig Interesse daran, Haushaltsspielräume für sozialdemokratische Vorhaben zu nutzen und zu schützen. (.) Die Benachteiligung weiter Teile der Wirtschaft wie der privaten Stromverbraucher bringt CDU-Wirtschaftsministerin Reiche in Erklärungsnot. (.) Fatal ist, dass die Union dieses Versteckspiel mitmacht und sich Reiche noch damit rausredet, für eine bessere Politik sei kein Geld im Haushalt da - was nicht stimmt, siehe Rentenpaket. Wer sich so schnell den Schneid vom Finanzminister abkaufen lässt, wird kaum den nötigen Druck aufbauen, den es braucht, um die deutsche Energiewende auf eine wirtschaftlich wettbewerbsfähige Grundlage zu stellen./yyzz/DP/zb