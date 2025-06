Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Strompreissteuer sinkt nicht für alle

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Strompreissteuer sinkt nicht für alle

Die jüngsten Umfragen zeigten: Die Stimmung bessert sich. Auch die Konjunkturdaten holen auf. Aber: Dass sich die Laune bessert, das hat sehr viel mit Psychologie zu tun. Mit Vertrauen in die Regierung. Und das ist schnell verspielt. Daher ist es ebenso riskant wie unnötig, wenn nun etwa Markus Söder das eigentlich halbierte Familiengeld als Super-Baby-Bonus verkauft. Oder wenn die Koalition die versprochene Senkung der Strompreissteuer nicht für alle realisiert. Sie verweist auf andere Entlastungen - doch zunächst entsteht ein Bild der Uneinigkeit, weil innerhalb der Regierungsparteien gestritten wird. Woran erinnert uns das? An die Ampel - die vor allem an ihren internen Konflikten zerbrach. Bitte, bitte keine Wiederholung!/yyzz/DP/zb