GNW-News: Hyra Network bei den Globee® Awards 2025 als "Technologie-Start-up des Jahres" ausgezeichnet

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die digitale Wirtschaft hat transformative Plattformen erlebt, welche die gemeinsame Nutzung von Ressourcen grundlegend verändert haben: Grab hat den Transport revolutioniert, Airbnb hat die Gastfreundschaft verändert und Shein hat die Lieferketten durcheinandergebracht. Jetzt definiert ein vietnamesisches Technologieunternehmen die nächste Grenze neu - die gemeinsame Nutzung von Rechenleistung. Hyra Network wurde bei den renommierten Globee® Awards for Technology 2025 offiziell zum ?Technologie-Start-up des Jahres" ernannt und markiert damit einen Wendepunkt für die dezentrale Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Diese Anerkennung bestätigt eine ehrgeizige Vision, welche die Art und Weise, wie die Welt KI-Technologie entwickelt, besitzt und davon profitiert, neu gestalten könnte. (Offizielle Gewinnerliste verfügbar unter: globeeawards.com/2025-winners- technology (https://globeeawards.com/2025-winners-technology/)) Die Vision hinter Innovation Diese bahnbrechende Plattform wird von Hyra Tek JCS (Vietnam) erforscht sowie entwickelt und von Hyra Tek Smart Solution L.L.C (VAE) betrieben. Die Mission von Hyra Network besteht darin, die Rechenleistung zu demokratisieren, indem Milliarden ungenutzter Geräte aktiviert und normale Benutzer in Anbieter von KI- Infrastrukturen verwandelt werden. Hyra Network dient neben Hyra AI als Flaggschiff-Plattform und schafft ein beispielloses Modell, bei dem Rechenressourcen über verteilte Netzwerke hinweg gemeinsam genutzt werden, anstatt in zentralen Rechenzentren konzentriert zu sein. Während Ridesharing die Fahrzeugnutzung optimiert und Homesharing die Immobilieneffizienz maximiert, setzt Computational Sharing enorme Rechenleistung frei, die weltweit in Smartphones, Computern und IoT-Geräten schlummert. Weltweite Anerkennung für Exzellenz Die Globee® Awards stellen die höchste Auszeichnung im Technologiesektor dar. Die Gewinner werden von über 100 erfahrenen Fachleuten ausgewählt, darunter Führungskräfte der obersten Führungsebene, Risikokapitalgeber und Branchenanalysten. ?Diese Ehre geht über unser Unternehmen hinaus - sie bestätigt die gesamte Bewegung hin zu einer demokratisierten KI-Infrastruktur", sagt Jonh Tran, Gründer von Hyra Network. ?Wir erleben weltweit die Erkenntnis, dass die Zukunft der KI nicht zentralisierten Monopolen gehört, sondern Gemeinschaften, die diese leistungsstarken Technologien gemeinsam besitzen und von ihnen profitieren." Die dezentrale KI-Infrastruktur und das Modell zur gemeinsamen Nutzung von Rechenressourcen des Hyra Network Bahnbrechende Community-gestützte KI Im Mittelpunkt der Innovation von Hyra Tek steht Hyra AI, eine der weltweit ersten Train-to-Earn-Plattformen. Dieses System ermöglicht es Benutzern, persönliche Geräte in aktive KI-Trainingsknoten umzuwandeln, Belohnungen zu verdienen und gleichzeitig zur Entwicklung fortgeschrittener Modelle beizutragen. Die Layer-3-Blockchain-Architektur unterstützt Workloads mit hohem Durchsatz sowie geringer Latenz und ermöglicht skalierbares KI-Training sowie Inferenz am Netzwerkrand. Das Wirtschaftsmodell schafft einen positiven Kreislauf: Die Teilnehmer stellen Rechenressourcen bereit, verdienen konkrete Belohnungen und entwickeln gleichzeitig KI-Fähigkeiten weiter, die dem breiteren Ökosystem zugute kommen. Globale Auswirkungen Heute erstreckt sich das Hyra-Ökosystem über mehr als 205 Länder und betreibt ein globales Netzwerk von etwa 2,5 Millionen verbundenen Geräten, darunter 700.000 aktive Online-Knoten und über 1 Million KYC-verifizierte Benutzer. Dank seines starken Community-Engagements in Südostasien, Lateinamerika und Afrika bietet Hyra über 360.000 Teraflops verteilte Rechenleistung und unterstützt eine wachsende Basis an Unternehmenskunden - mittlerweile sind es über 10 zahlende Kunden. Diese praktische Umsetzung bestätigt Hyras Grundüberzeugung, dass eine verteilte, genehmigungsfreie Infrastruktur sinnvolle Innovationen vorantreiben kann und gleichzeitig wirklich offen und für alle zugänglich bleibt. Während künstliche Intelligenz und DePIN-Technologien immer mehr an Bedeutung gewinnen, positioniert sich Hyra an der technologischen Spitze und legt den Grundstein für eine gerechtere, intelligentere und integrativere KI-Zukunft.