IRW-News: Nordique Resources Inc.: Nordique Resources gibt ein Unternehmensupdate sowie einen Überblick über das Explorationsprogramm im Goldprojekt Isoneva, Finnland

IRW-PRESS: Nordique Resources Inc.: Nordique Resources gibt ein Unternehmensupdate sowie einen Überblick über das Explorationsprogramm im Goldprojekt Isoneva, Finnland

Vancouver, British Columbia - 2. Juli 2025 / IRW-Press / Nordique Resources Inc. (Nordique oder das Unternehmen") (CSE: NORD, OTC Pink: NORDF, FWB: V0U) freut sich, ein Unternehmensupdate und einen Überblick über das bevorstehende Explorationsprogramm in seinem Vorzeige-Goldprojekt Isoneva im wenig erforschten Goldgürtel Westfinnlands zu geben. Diese Meldung folgt der Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung mit Gemdale Gold Inc. (Gemdale), die Nordique das Recht zur Akquisition einer hundertprozentigen Beteiligung am Projekt Isoneva gewährt (siehe Pressemeldung vom 26.Juni 2025).

Highlights

· Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung: Das Unternehmen hat eine bindende endgültige Vereinbarung unterzeichnet, die einen klar definierten Weg zur Akquisition von 100 % am Projekt Isoneva aufzeigt und umfassende Planung und Ausführung von Explorationsarbeiten ermöglicht.

· Stufenweises Explorationsprogramm: Das Unternehmen bereitet ein stufenweises Explorationsprogramm in Isoneva vor, beginnend mit Base-of-Till- (BOT)-Bohrungen in der zweiten Jahreshälfte 2025, gefolgt von gezielten Diamantbohrungen Anfang Winter 2026.

· Guterfahrenes technisches Team: Das Explorationsprogramm wird von Gemdales technischen Team mit mehr als 20 Jahren regionaler Erfahrung im Goldgürtel Westfinnlands, einschließlich Programmausführung und Bohrbestimmungen in Gletschergebieten, geleitet.

· Andauernde Explorationsupdates: Das Explorationsprogramm gibt regelmäßige Updates, mit schnellen Ergebnissen aus BOT-Bohrungen, die als Grundlage zur Bohrbestimmung und für auf Entdeckung konzentrierte Diamantbohrungen dienen.

Unser Team ist begeistert, ein systematisches datengestütztes Programm in Isoneva aufzunehmen, erläuterte Sharyn Alexander, CEO von Nordique. BOT-Bohrungen sind für das Gletschergebiet in Finnland bestens geeignet und ermöglichen uns, schnell mineralisierte Zonen zu lokalisieren, um damit die Grundlage für gezielte Bohrungen Anfang 2026 zu schaffen. Aufgrund Finnlands Geologie, Infrastruktur und des günstigen regulatorischen Umfelds ist das Land eine ideale Jurisdiktion für Entwicklungen, und wir glauben, dass Isoneva das Potenzial zu einem bedeutenden Goldsystem hat. Dieser stufenweise Explorationsplan ermöglicht uns strukturierte Bewertung des Projektgebiets und einen kontinuierlichen, kurzfristigen Informationsfluss.

Goldprojekt Isoneva

Das Goldprojekt Isoneva umfasst 1.100 Hektar (11,5 km2) im Goldgürtel Westfinnlands, etwa 80 Kilometer südlich der Tagebaugoldmine und Verarbeitungsanlage Laiva. Das Projekt ist leicht über Straßen zugänglich und bietet einen Hafen, Energie- und Versorgungsinfrastruktur in der Nähe.

Isoneva wird durch verschiedene Züge hochgradiger goldhaltiger Gletscherfindlinge definiert. Mehr als 200 Proben ergaben mehr als 1,0 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) mit durchschnittlich 14 g/t Au und einzelnen Proben mit Werten von bis zu 462 g/t Au1 (siehe Pressemeldung vom 22. Mai 2025). Diese Findlinge werden als lokal aus mineralisiertem, unter einer dünnen Abraumschicht verborgenem Grundgestein stammend interpretiert.

Frühere Explorationsarbeiten haben Goldvorkommen im Geschiebematerial (Till) sowie geophysikalische Anomalien identifiziert, die mit bekannten strukturellen Trends übereinstimmen - allesamt Hinweise auf das Vorkommen mehrerer mineralisierter Ursprungszonen. Isoneva liegt entlang einer sekundären Struktur neben der verkrusteten Scherzone Reisjärvi, und das Vorhandensein einer 6,7 Kilometer langen Kontaktzone zwischen Tonalit-Intrusiven und mafischem Vulkangestein ist ein gutes Anzeichen für in der Scherzone gelagerte potenzielle Goldmineralisierung.

Begrenzte historische Diamantbohrungen in dem Projekt durchteuften hochgradiges, in Scherzonen gelagertes Gold in Verbindung mit Quarz-Arsenopyrit-Gängen in mehreren Gebieten. Wichtige historische Bohrergebnisse2 beinhalten bis zu 17,9 m mit 4,3 g/t Au (ISON004) und 0,41 m mit 54 g/t Au (ISON014) (siehe Pressemeldung vom 22. Mai 2025). Diese Zonen bleiben entlang des Streichens und in die Tiefe offen, und in bedeutenden aussichtsreichen Gebieten im Projekt fanden keine Bohrarbeiten statt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80211/20250702-NORDIsonevaDirector_DE_Prcom.001.jpeg

Abbildung 1: Geplantes Phase-1 Base-of-Till- (BOT)-Bohrprogramm im Projekt Isoneva

Phase-1-Explorationsprogramm

Nordique plant die Durchführung eines Phase-1 Base-of-Till- (BOT)-Bohrprogramms, um Festgesteinsziele auf dem Konzessionsgebiet Isoneva weiter einzugrenzen. Der Beginn ist für das 3. Quartal 2025 vorgesehen, mit einer Ausdehnung bis ins 4. Quartal. Im Fokus der BOT-Bohrungen steht die Identifizierung in situ mineralisierter Grundgesteinsquellen, die gletscheraufwärts von hochgradigen Findlingszügen (Boulder Trains) sowie unterhalb von Goldanreicherungen im Geschiebematerial (Gold-in-Till) und geophysikalischen Anomalien vermutet werden.

Jüngste Explorationsarbeiten in der Region verdeutlichen die Effektivität moderner Technologien bei der Auffindung der Quellen von Gletscherfindlingszügen. Mit weniger als 1 % Ausbissen in der Liegenschaft sind BOT-Bohrungen eine erwiesene und kostengünstige Explorationsmethode in Gletschergebieten wie Finnland, zur Beprobung des Gletscherabraums und zur Erstellung detaillierter geochemischer und lithologischer Datensätze, auf die sich Diamantzielbohrungen stützen.

Ungefähr 500 oberflächennahe BOT-Bohrlöcher sind in wichtigen Zielzonen, einschließlich Uunikangas, Tiaskuru und Korpisalo, geplant (Abbildung 1). Die Bohrlinien werden in einem Abstand von 100 bis 400 Metern, mit einem 40-Meter-Probenabstand zwischen den Linien, angelegt. Weitere Infill-Linien werden je nach ersten Ergebnissen in Betracht gezogen.

Uunikangas ist durch strukturkontrollierte goldhaltige Scherzonen definiert. Highlights der Findlingsproben1 beinhalten bis zu 462 g/t Au und 180,5 g/t Au (siehe Pressemeldung vom 22. Mai 2025). Der westliche Tonalit-Kontakt bleibt ungeprüft und stellt ein Ziel hoher Priorität für Nachfolgebohrungen dar. Eine starke Gold-in-Till-Anomalie an der Nordspitze der Intrusion bleibt ein wichtiges Ziel. Wichtige historische Diamantbohrabschnitte2 in Uunikangas beinhalten:

· 17,9 m mit 4,3 g/t Au und 12,1 g/t Ag aus 147,2 m, einschließlich 2,1 m mit 24,8 g/t Au und 77,6 g/t Ag aus 158,5 m (ISON004)

· 3,3 m mit 2,4 g/t Au und 1,1 g/t Ag aus 61,8 m (ISON020)

· 4,1 m mit 3,2 g/t Au und 21,8 g/t Ag aus 55,1 m (BelKan001)

Laut Interpretation beherbergt Tiaskuru eine erweiterte Strukturzone mit dem Potenzial für hochgradige Gänge. Die Mineralisierung ist in einem Strukturkomplex mit hochgradigen Quarz-Karbonat-Arsenopyrit±Chalkopyrit-Gängen im nördlichen Teil der Liegenschaft eingebettet. Die Mineralisierung ist in allen Richtungen offen, und historische Bohrungen fanden nur in begrenztem Umfang statt. Findlinge in dem Gebiet weisen Werte von bis zu 106 g/t Au1 auf (siehe Pressemeldung vom 22. Mai 2025). Bedeutende historische Bohrlochabschnitte aus dem Tiaskuru-Bohrloch ISON0142 beinhalten:

· 0,41 m mit 54 g/t Au und 32,6 g/t Ag aus 159,5 m

· 0,44 m mit 18,1 g/t Au und 6,7 g/t Ag aus 165,6 m

Das Ziel Korpisalo ist eine starke Gold-in-Till-Anomalie mit Sulfidsignatur gletscherabwärts (down-ice). Eine IP-Anomalie mit hoher Wiederaufladbarkeit befindet sich in einer strukturell komplexen Zone gletscheraufwärts (up-ice) der Till-Anomalie und weist Potenzial für disseminierte oder ganggebundene Mineralisierung auf. Dieser Komplex ist ein wenig erforschtes, nicht bohrgeprüftes Ziel hoher Priorität mit gutem Potenzial für eine Entdeckung.

Das Explorationsprogramm soll Isoneva mit Hilfe systematischer, datengestützter Zielbestimmung unter Nutzung kostengünstiger geochemischer Technologien zur Verbesserung des Entdeckungspotenzial mit gleichzeitiger Minimierung der Oberflächeneingriffe weiterentwickeln. Die Arbeiten werden von Gemdales erfahrenem technischen Team, das eingehendes regionales Wissen und eine starke Erfolgsbilanz in der Exploration in Finnland besitzt, unterstützt.

Nachfolgende Diamantbohrungen

Abhängig von den Ergebnissen des Phase-1 BOT-Programms plant Nordique nachfolgende Diamantbohrungen von bis zu 1.000 Metern im 1. Quartal 2026. Die Durchführung des Bohrprogramms in den kälteren Monaten ermöglicht besseren Zugang zu sumpfigem oder tief liegendem Boden dank der Verwendung gefrorener Oberflächen und temporärer Eis- oder Schneestraßen. Dieser Ansatz reduziert die Bodenstörung erheblich und ermöglicht die Mobilisierung der Bohrgeräte in Gebiete, die während anderer Jahreszeiten unzugänglich sein können.

Bohrziele werden basierend auf der Integration der BOT-Daten, Störung des Findlingszuges, historischen Bohrungen und Strukturinterpretation priorisiert. Das Ziel ist die Verfolgung von Mineralisierungsstrukturen zur Quelle und die Prüfung der Kontinuität und des Umfangs der Mineralisierung. Weitere BOT-Proben könnten durchgeführt werden, um die Zielbestimmung in Gebieten, die größere Auflösung zur Vektorenbestimmung in mineralisierte Strukturen benötigen, weiter zu verbessern.

Nächste Schritte

Mit dem unterzeichneten verbindlichen Vertrag bereitet Nordique derzeit die Auswahl der Auftragnehmer sowie die logistische Planung für die Feldsaison 2025 vor. Weitere Updates, einschließlich Bohrbeginn und Analyseergebnisse, werden bestätigt werden, sobald die Budget- und Zeitplanungen abgeschlossen sind.

Das Unternehmen freut sich darauf, regelmäßige Explorationsinformationen zu veröffentlichen und Aktionäre auf dem Laufenden zu halten, wenn Meilensteine erreicht und Ergebnisse verfügbar werden.

Nordique gibt eine Direktorenänderung bekannt

Nordique freut sich außerdem, die Ernennung von Angus Campbell zum Board of Directors bekannt zu geben. Herr Campbell begann seine Karriere bei einem Hedge Fund in London und war danach im Privatkundengeschäft tätig und leitete die Verkaufsabteilung eines führenden Londoner Finanzberatungsunternehmens. Anschließend etablierte er sich als anerkannter Marktanalyst mit regelmäßigen Auftritten bei Bloomberg, CNBC und Sky News, bevor er sich den Bereichen PR und Kommunikation zuwandte. Im Jahr 2018 gründete er ein Boutique-PR-Unternehmen, Nominis Advisory, mit Dienstleistungen für private und börsennotierte Unternehmen in einer breiten Palette an Sektoren, wie z.B. Finanzdienste, Technologie und Rohstoffe, auch für Firmen mit Börsennotierung sowohl in Kanada als auch dem Vereinigten Königreich.

Mr. Campbell ist derzeit CEO und Direktor von GlobalBlock Digital Asset Trading Limited (BLOK.H:TSXV) und war zuvor Direktor der an der TSX Venture Exchange gelisteten Prestwick Capital Corporation, die nach Abschluss ihrer Qualifying Transaction zum Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen wurde und nun unter dem Namen Legacy Gold Mines Ltd (LEGY: TSXV) firmiert. Herr Campbell hat einen Abschluss als BA Hons in Business and Accounting with European Study in 2001 von der Universität Exeter.

Herr Campbell ersetzt Jeremy Woodgate, der vom Board of Directors zurücktrat. Das Unternehmen dankt Herrn Woodgate für seine Beiträge und Dienste.

Referenzen

1 Die Findlinge stammen aus zwei Quellen: Findlinge, die von Gemdale Gold Inc. oder früheren Betreibern gesammelt und zur Analyse eingeschickt wurden, wobei Laborberichte vorliegen, sowie frei zugängliche Online-Daten der finnischen geologischen Behörde zu Proben, die zur Analyse eingeschickt wurden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Entnahme von Proben naturgemäß selektiv ist und die oben angegebenen Ergebnisse nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet Isoneva sind.

2 Siehe die Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. Mai 2025. Die meisten Abschnitte wurden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Gold und einer maximalen internen Verwässerung von 5 m gemeldet. Die Ausrichtung der Mineralisierung in den Bohrlöchern ist unklar. Die wahre Mächtigkeit wird auf 65 bis 85 % der Bohrlochschnittlänge geschätzt.

Qualifizierter Sachverständiger und NI 43-101-Offenlegung

Dr. Toby Strauss (CGeol.; EurGeol.), Direktor von Gemdale Gold Inc, ist ein qualifizierter Sachverständiger in Übereinstimmung mit der Definition des National Instrument 43-101. Dr. Strauss hat die Daten in dieser Pressemeldung verifiziert. Die Verifizierung von Explorationsinformation zu Bohrlöchern beinhaltete: die Prüfung eines Teils der berichteten Analyseergebnisse im Vergleich zu den vom Labor erstellten Zertifikaten; die Überprüfung der QA/QC-Ergebnisse der Analyseaufträge; die Überprüfung von Bohraufzeichnungen und die visuelle Kontrolle von Probentiefen im Vergleich zu Bohrkernfotos des Bohrkerns für die Bohrlöcher ISONxxx. Für weitere Informationen zu den in dieser Pressemeldung erwähnten Bohrergebnissen, einschließlich Informationen zu QA/QC- und Kernprobenprotokollen, lesen Sie bitte die Pressemeldung des Unternehmens vom 22. Mai 2025. Findlingsproben wurden aus zwei Quellen erhoben: 1) Gemdale-Akte = Von Gemdale Gold Inc oder früheren Betreibern genommene Proben, die zur Analyse versandt wurden, und zu denen Laborberichte verfügbar sind; und 2) Online, frei zugängliche Datenakte des Geological Survey of Finland in Bezug auf die Layman-Proben, die zur Analyse übermittelt wurden. Die Verifizierung der Gemdale Findlingsakten beinhaltet die Prüfung eines Teils der berichteten Analyseergebnisse in der Datenbank des Unternehmens im Vergleich zu den vom Labor erstellten Analysezertifikaten. Die Datenbank der Layman-Proben wurde nicht verifiziert. Leser werden darauf hingewiesen, dass die Beprobung von Findlingen von Natur aus selektiv ist und nicht unbedingt die Mineralisierung in der Liegenschaft Isoneva repräsentiert. Dr. Strauss ist für die Richtigkeit der in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Information verantwortlich und hat diese genehmigt.

Über Nordique Resources

Nordique Resources Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Weiterentwicklung vielversprechender Goldprojekte konzentriert und dessen strategisches Ziel der Aufbau eines diversifizierten Portfolios in vielversprechenden Mineralisierungsgürteln ist. Das Flaggschiff-Projekt des Unternehmens ist das Goldprojekt Isoneva im wenig erforschten Goldgürtel Westfinnland. Nordique unterhält außerdem das Fairview-Projekt in British Columbia, das sich noch in einem frühen Stadium befindet. Durch die Kombination moderner, datengestützter Exploration mit starken lokalen Partnerschaften verfolgt Nordique das Ziel, durch neue Entdeckungen in wichtigen Regionen einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen.

Für weitere Informationen werden Anleger gebeten, die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca einzusehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sharyn Alexander, Chief Executive Officer & Direktor

investors@nordiqueresources.com

Telefon: +1 (778) 650-3003

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen), die mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, und sind im Allgemeinen - aber nicht ausschließlich - an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie plant, setzt sich Ziele, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, Ausblick, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt oder Abwandlungen dieser Begriffe und Formulierungen zu erkennen, ebenso wie an Aussagen, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse könnten, dürften, würden, sollten oder werden ergriffen, eintreten oder erreicht werden, oder an der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf die zukünftigen Explorationspläne des Unternehmens und die voraussichtlichen Explorationsansätze auf dem Konzessionsgebiet Isoneva. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen sowie auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements und der qualifizierten Sachverständigen zum Zeitpunkt der jeweiligen Aussage. Sie beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zusätzlich zu den in dieser Pressemitteilung bereits erörterten Faktoren zählen hierzu unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, einschließlich möglicher Änderungen von Projektparametern - einschließlich Zeitplan und Budget - im Zuge der fortlaufenden Verfeinerung der Pläne; Unsicherheiten hinsichtlich der tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; die Auswirkungen des Konflikts in der Ukraine und im Nahen Osten, einschließlich daraus resultierender Veränderungen in der Lieferkette des Unternehmens und bei den Kosten für Betriebsmittel; Produktengpässe; Probleme bei Lieferung und Versand; Einschränkungen beim Versicherungsschutz; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere branchentypische Risiken im Bergbau; Verzögerungen beim Erhalt behördlicher Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten; Widerstand seitens zivilgesellschaftlicher und nichtstaatlicher Organisationen gegen Bergbauprojekte und Verhüttungsbetriebe; unerwartete Streitigkeiten über Eigentumsrechte; Forderungen oder Rechtsstreitigkeiten; Cyberangriffe und sonstige Risiken in Zusammenhang mit Cybersicherheit; Änderungen der Steuersysteme in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; sowie jene Risikofaktoren, die in anderen von Zeit zu Zeit bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aller kanadischen Provinzen und Territorien eingereichten und unter www.sedarplus.ca verfügbaren Unterlagen erörtert oder erwähnt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die obige Aufzählung nicht alle möglicherweise verwendeten Faktoren erschöpfend darstellt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es weitere Faktoren geben, die zu nicht vorhergesehenen, geschätzten oder beabsichtigten Abweichungen führen. Es kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens spiegeln die aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, selbst wenn sich die Umstände oder Einschätzungen bzw. Meinungen des Managements ändern sollten. Daher wird den Lesern geraten, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80211

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80211&tr=1

