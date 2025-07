GNW-News: 7 Erlebnisse in Budapest in diesem Sommer, die Sie nicht in jedem Reiseführer finden werden

^BUDAPEST, Ungarn, July 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ungarn hat mehr zu bieten

als nur klassische Sehenswürdigkeiten, von spannenden Festivals und Gourmet- Events bis hin zu familienfreundlichen Programmen. Wenn Sie auf der Suche nach einzigartigen Erlebnissen in und um die Stadt sind, hat Yettel, einer der größten Mobilfunkanbieter Ungarns, sieben empfehlenswerte Tipps für Sie zusammengestellt. 1. Das Sziget Fesztivál (https://szigetfestival.com/en/) ist eines der renommiertesten Musikfestivals Europas und zieht jedes Jahr Besucher aus über 100 Ländern nach Budapest. 2. Das Budapester Weinfestival (https://aborfesztival.hu/en) empfängt Weinliebhaber zum 34. Mal auf den atemberaubenden Terrassen der Budaer Burg und bietet ein unvergleichliches Erlebnis mit exzellenten Weinen, kulinarischen Köstlichkeiten und einem kulturellen Programm. 3. Die Wellness- und Erlebnisbäder von Budapest - wie Palatinus, Paskál und Aquaworld - sind ideale Orte für einen unterhaltsamen Sommertag voller Wasserspaß. Die Rutschen, Wellenbecken und Kinderbereiche bieten Besuchern aller Altersgruppen Unterhaltung. 4. Die grüne Oase inmitten der Stadt eignet sich ideal für ein Picknick oder eine gemütliche Radtour. Abends können Besucher Vorstellungen auf der Freilichtbühne Margitsziget genießen. 5. Wenn Sie Budapest verlassen möchten, begeben Sie sich an das südliche Ufer des Plattensees, wo Sie in den Lavendelfeldern von K?röshegy herrliche Düfte, Farben, handwerkliche Erlebnisse und beeindruckende Fotomotive erwarten. 6. Die Ausstellung ?Gustav Klimt: The Immersive Experience" (https://klimtkiallitas.hu/en/) präsentiert die Werke des weltberühmten Malers mit atemberaubenden Bildern, digitalen Projektionen und Soundeffekten und bietet ein künstlerisches und technologisches Erlebnis. 7. 20. August: Nationalfeiertag in Ungarn, an dem das gesamte Land die Gründung des Staates feiert. Das abendliche Feuerwerk über der Donau ist spektakulär, aber Besucher können auch einen ganzen Tag lang Events und Festlichkeiten genießen. Wenn Sie neben Ungarn noch andere EU-Länder besuchen möchten oder nicht ständig nach WLAN suchen möchten, probieren Sie den neuen Yettel-Pass (https://en.yettel.hu/prepaid-plans) aus. Der Service ist nun in einer überarbeiteten Version mit eSIM-Funktionalität verfügbar - so können Sie eine Travel SIM online erwerben, entweder vor Ihrer Reise von zu Hause aus oder unterwegs. Sie können sie in mehreren Ländern der EU-Zone verwenden, was sie zur perfekten Wahl für Entdeckungsreisen macht. Kontakt: sajto@yettel.hu (mailto:sajto@yettel.hu) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c5da0e1-9f45-4267-80f0- ebac96a2fb26 °