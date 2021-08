3 Top-Aktien aus dem Bereich künstliche Intelligenz, die im August ein Kauf sind

Die KI ist zu einem entscheidenden Bestandteil der Wachstumsformel des Technologiesektors geworden. Sie stecken in und hinter Anwendungen, die dazu beitragen, die Fähigkeiten von Suchmaschinen bis hin zu autonomen Fahrzeugen zu verbessern.

Anleger, die von der zunehmenden Nutzung von KI profitieren möchten, sollten sich Unternehmen wie Alphabet, Palo Alto Networks (WKN: A1JZ0Q) und Qualcomm (WKN: 883121) genauer ansehen. Alle drei Aktien sind gut positioniert, um von der KI zu profitieren.

Es gibt wohl kein Unternehmen, das die KI im Alltag so präsent hat wie die Google-Muttergesellschaft Alphabet. Der Einsatz von KI geht weit über die Google-Home-Geräte und -Anwendungen hinaus, ganz zu schweigen von der KI-gesteuerten Google-Suchmaschine. Das Unternehmen hinter YouTube und dem Android-Betriebssystem hat es sich zur Aufgabe gemacht, Informationen zu organisieren, um sie „universell zugänglich und nutzbar“ zu machen. KI ist dabei behilflich.

Die verschiedenen Unternehmen von Alphabet nutzen die Technologie auch, um Tools für sozial positive Zwecke zu entwickeln, z. B. für die Verfolgung von Krankheiten und die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem maschinellen Lernen, d. h. der Entwicklung von Systemen, die Daten verarbeiten und Muster finden, ohne dass die Regeln aus der Programmierung abgeleitet werden müssen. Algorithmen werden also regelrecht trainiert.

Diese KI hat wahrscheinlich wesentlich dazu beigetragen, dass Alphabet in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 einen Umsatz von 117,2 Mrd. US-Dollar erzielen konnte. Dies entspricht einem Anstieg von 47 % gegenüber den ersten beiden Quartalen 2020. Der Nettogewinn stieg in diesem Zeitraum um 164 % auf 36,5 Mrd. US-Dollar. Die Ausgaben wuchsen langsamer als die Einnahmen, und Alphabet verdiente rund 7,5 Mrd. US-Dollar aus nicht zum Kerngeschäft gehörenden Quellen wie einem nicht realisierten Nettogewinn aus Aktienwerten.

Der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten um mehr als 80 % gestiegen. Dank der Gewinnsteigerungen ist auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens auf 29 gefallen und hat sich damit in diesem Zeitraum leicht verringert. Dies bedeutet wahrscheinlich, dass Alphabet trotz des „gedämpften Rückenwinds“, der in der Gewinnmitteilung für das zweite Quartal 2021 prognostiziert wurde, weiterhin für ein langfristiges, KI-getriebenes Wachstum positioniert ist.

Via YCharts

Wie Alphabet hat auch das Cybersicherheitsunternehmen Palo Alto Networks eine Plattform aufgebaut, die fortschrittliche Firewalls und cloudbasierte Angebote umfasst, um diese Firewalls auf andere Sicherheitsaspekte auszudehnen - und das alles mit der maßgeblichen Hilfe von KI. Die Art der Tätigkeit des Unternehmens erfordert den Schutz einer sich ständig ändernden Anzahl von Geräten, die sich von verschiedenen Standorten aus mit Netzwerken verbinden und trennen.

Die Sicherheit des Unternehmens stützt sich zum Teil auf KI, um bevorstehende Bedrohungen vorherzusagen und schnell zu handeln, wenn Angriffe nicht verhindert werden können, aber der Schaden minimiert werden muss. Palo Alto setzt in diesem Prozess auch maschinelles Lernen ein, um zu lernen, ähnliche Arten von Angriffen in Zukunft zu blockieren und vorherzusagen.

Die Wirksamkeit dieser KI-gestützten Cybersicherheitsbemühungen trägt dazu bei, den Umsatz von Palo Alto zu steigern. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 stieg der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 24 % auf knapp über 3 Mrd. US-Dollar. Die KI-Bemühungen haben sich jedoch auch auf das Endergebnis ausgewirkt, da die Ausgaben im Verhältnis zum Umsatz gestiegen sind, ebenso wie die Zinsaufwendungen für die Schulden. Der Nettoverlust des Unternehmens belief sich in diesem Zeitraum auf 380 Mio. US-Dollar gegenüber 208 Mio. US-Dollar in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020.

Diese Nettoverluste waren jedoch hauptsächlich auf Übernahmen und nicht zahlungswirksame Aufwendungen zurückzuführen. Auf Non-GAAP-Basis erwirtschaftete Palo Alto in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 einen Nettogewinn von 452 Mio. US-Dollar. Außerdem hat das Unternehmen seinen Ausblick für das Geschäftsjahr angehoben und rechnet nun mit einem Umsatz von rund 4,2 Mrd. US-Dollar. Das wären 23 % mehr als im Geschäftsjahr 2020.

Dies könnte erklären, warum der Aktienkurs von Palo Alto in diesem Jahr um 55 % gestiegen ist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei etwa 10. Damit ist das Unternehmen im Vergleich zum Hauptkonkurrenten Zscaler ein Schnäppchen, aber teurer als ein anderer Konkurrent, Cisco Systems. Dennoch liegt der Umsatzmultiplikator in der Nähe des historischen Durchschnitts des Unternehmens. Da die Sicherheit in dieser zunehmend von der Cloud abhängigen Welt immer wichtiger wird, dürfte KI zu einem sicheren Wachstum und zu Aktienrenditen für Palo Alto beitragen.

Via YCharts

Qualcomm ist vor allem für seine Smartphone-Chipsätze bekannt, weshalb Anleger das Unternehmen vielleicht nicht als KI-Unternehmen betrachten. Das Unternehmen legt jedoch verstärkt Wert darauf, KI allgegenwärtig zu machen. Es versucht, geräteinterne KI und Edge-Cloud-KI auf seinen 5G-fähigen Geräten zu entwickeln und anzuwenden.

Dank solcher Innovationen bietet die Hardware von Qualcomm Vorteile wie eine längere Akkulaufzeit, bessere Konnektivität, hochwertigere Fotos und eine robustere Sicherheit. Die Produkte von Qualcomm nutzen KI auch für autonome Fahrsysteme, die Produktion in Fabriken und eine Reihe von Internet-of-Things-Anwendungen.

Zweifellos hat KI dazu beigetragen, dass Qualcomm in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 einen Umsatz von 24,2 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet hat, was einer Steigerung von 60 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In diesem Zeitraum stieg der Nettogewinn um 179 % auf 6,2 Mrd. US-Dollar. Die Betriebskosten stiegen nicht so schnell wie der Umsatz, und in dieser Zahl sind 523 Mio. US-Dollar an Erträgen enthalten, die vor allem aus Investitionsgewinnen stammen.

Das Unternehmen hat lediglich eine Prognose für das vierte Quartal abgegeben, und die Aussichten deuten darauf hin, dass eine Verlangsamung bevorsteht. Die Prognose für den Umsatz im vierten Quartal in der Größenordnung von 8,4 bis 9,2 Mrd. US-Dollar wäre nur ein bescheidener Anstieg gegenüber dem Umsatz von 8,3 Mrd. US-Dollar im vierten Quartal 2020.

Via YCharts

Nichtsdestotrotz gefällt das den Anlegern, und der Aktienkurs von Qualcomm ist in den letzten zwölf Monaten um 40 % gestiegen. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18 macht die Aktie zu einem Schnäppchen, wenn man das jüngste Gewinnwachstum berücksichtigt. Selbst wenn sich das Ertragswachstum eine Zeit lang verlangsamen sollte, sieht diese Tech-Aktie wie ein Schnäppchen aus, das den Aktionären immer noch langfristige Gewinne bescheren könnte.

Der Artikel 3 Top-Aktien aus dem Bereich künstliche Intelligenz, die im August ein Kauf sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

The Motley besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet, Palo Alto Networks, Qualcomm und Zscaler. Will Healy besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 6.8.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images