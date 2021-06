About You-Aktie: Feiert der Zalando-Konkurrent einen fulminanten Börsengang?

Für die Zalando-Aktie gibt es an der Börse bald einen neuen Konkurrenten: About You startet nämlich noch in dieser Woche, genauer gesagt am 16. Juni dieses Jahres mit seinem Börsendebüt. Die Chance, dass du zu diesem Datum „heute“ sagst, wenn du diese Zeilen liest, ist groß.

So mancher Investor dürfte sich die Frage stellen: Könnte About You einen weiteren fulminanten Börsengang hinlegen? Womöglich einen überaus dynamischen? Möglicherweise. Allerdings könnte Zalando in gewisser Weise auch als Bremsklotz fungieren. Schauen wir im Folgenden einmal, wie das funktionieren könnte.

About You: Bald ist es so weit!

Die Aktie von About You startet also in diesen Tagen auf dem Börsenparkett. Passend dazu haben sich jetzt einige Feinheiten abgezeichnet. Oder, man könnte auch sagen, die Details, zu denen die Aktie an die Börse geht.

About You dürfte demnach zu einem Ausgabepreis von 23 Euro je Aktie starten, was in etwa in der Mitte der anvisierten Spanne von 21 und 26 Euro liegt. Keine Frage: Das könnte auf ein geringeres Interesse hindeuten, als wir es zuletzt mit Blick auf Börsengänge gewohnt waren. Trotzdem dürfte der Börsengang des Zalando-Konkurrenten auch damit ein Erfolg sein.

Die Marktkapitalisierung dürfte demnach bei ca. 4 Mrd. Euro liegen, was vergleichsweise klein ist. Der Streubesitz beträgt hingegen ca. 21 % und für About You selbst winken Einnahmen in Höhe von ca. 657 Mio. Euro. Mit insgesamt 36 Mio. Anteilsscheinen könnte ein solider free float erreicht werden.

Inwieweit die Aktie an ihrem ersten Handelstag zulegt oder auch nicht, das ist natürlich das große Fragezeichen. Ein solides Interesse scheint jedenfalls vorhanden. Trotzdem könnte gerade der Peer Zalando auch begrenzend wirken.

Zalando: Bremsklotz oder Vorbild …?

Wenn wir einen Blick auf die fundamentale Bewertung der beiden Modeversandhändler riskieren, fällt auf: Wesentliche Unterschiede sind eher marginal vorhanden. Das wiederum könnte dazu führen, dass About You nicht direkt einen Senkrechtstart hinlegt, ein Überraschungsmomentum einfach mal außen vor gelassen. Allerdings muss das Beispiel Zalando nicht zwangsläufig als Bremsklotz fungieren.

Wenn die Aktie von About You im E-Commerce dem Trend von Zalando folgt, könnten langfristig orientiert im Rahmen einer soliden Wachstumsgeschichte ebenfalls solide Renditen winken. Ein Szenario, das gar nicht mal verkehrt ist. Vor allem, da die Bewertungslage mit Blick auf die Marktkapitalisierung von 4 Mrd. Euro vergleichsweise klein erscheint.

Eines können wir jedoch mit ziemlicher Sicherheit sagen: Für die Aktie von About You beginnt in dieser Woche die börsennotierte Phase. Alles weitere sehen wir dann noch. Eine junge dynamische Wachstumsaktie im Markt des E-Commerce ist jedenfalls alles andere als uninteressant.

