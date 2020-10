AIXTRON - Kaufsignal bringt Kursschub

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 11,845 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten Betrachtung von Ende September ("AIXTRON - Hält die 10,00 EUR-Marke?") lautete wie folgt: "Der zweite positiver Aspekt ist der, dass die Aktie exakt am 50 % Retracement der jüngsten Aufwärtswelle wieder gen Norden hin abgedreht hat. Dieses Level ist die kurzfristig entscheidende Unterstützung auf der Unterseite. So lange dieses wichtige Unterstützungslevel nun nicht wieder unterboten wird, kann man sich als charttechnischer Sicht wieder auf der Oberseite orientieren. Ein Tagesschluss oberhalb des EMA50 im Tageschart, aktuell bei 10,15 EUR, würde ein prozyklisches Kaufsignal generieren und eine größere Aufwärtsstrecke in Richtung des jüngsten Zwischenhochs bei 13,00 EUR denkbar."

Kaufsignal bringt Kursschub

Wenige Tage nach der Analyse wurde das angesprochene Kaufsignal generiert, seitdem kennt die Aktie nur eine Richtung: Nordwärts!

Mittlerweile ist das genannte Kursziel im Bereich der 13,00 EUR bereits ins Visier der Händler gerückt. Dieses - nun als Widerstand fungierende Chartlevel - dürfte zunächst Gewinnmitnahmen nach sich ziehen, sollte es in den kommenden Handelstagen erreicht werden.

Eventuell bestehende Longpositionen können nun bereits unterhalb der 10,50er Marke abgesichert werden. Dieses Level sollte nun nicht mehr unterboten werden, ansonsten wäre das bullische Momentum erst einmal dahin. In dem Falle wäre eine größere Korrektur zu favorisieren. Danach sieht es aber aktuell nicht aus - die Bullen haben aktuell das Zepter in der Hand.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)