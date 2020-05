AKTIE IM FOKUS: Bilfinger erholen sich stark und klettern an die SDax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Bilfinger haben am Montag in dem sehr starken Marktumfeld zu einer kräftigen Erholung angesetzt. Am Nachmittag setzten sich die Papiere des Industriedienstleisters mit einem Plus von fast 13 Prozent auf 15,12 Euro an die Spitze des Nebenwerte-Index SDax . Die Anteilsscheine von Bilfinger zählten ebenso wie die Papiere des Elektronikhändlers Ceconomy und des Autozulieferers Leoni zu denjenigen Aktien, die zuletzt schwer gelitten hatten und zu Wochenbeginn nun deutlich anzogen.

Der Industriedienstleister Bilfinger sollte langfristig von einer strukturell steigenden Zahl reifer Industrieanlagen bei sich gleichzeitig verschärfenden Umweltstandards profitieren, schrieb Analyst Jens Münstermann von der Landesbank LBBW. Aktuell jedoch belasteten die Covid-19-Pandemie in Verbindung mit einem niedrigen Ölpreis die Geschäftsentwicklung. Seit der Eskalation der Virus-Krise am Rosenmontag (24. Februar) haben die Aktien von Bilfinger mehr als die Hälfte an Wert eingebüßt, während der SDax in diesem Zeitraum um knapp 18 Prozent nachgegeben hat./la/mis

