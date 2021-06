AKTIE IM FOKUS: Kurs von Heidelberg Pharma steckt Kapitalerhöhung weg

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit in der Spitze 7,3 Euro haben am Mittwoch die Aktien von Heidelberg Pharma wieder das Kursniveau von Anfang Mai zurückerobert. Am späten Vormittag gewannen sie etwas darunter noch 5,2 Prozent. Die am Vorabend nach Börsenschluss gemeldete Kapitalaufstockung hinterließ damit keine Kursdelle.

Der Schritt sei keine Überraschung, da es im März von der Dievini-Holding von Dietmar Hopp schon entsprechende Signale gegeben habe, schrieb Analyst Tim Schuldt von der Investmentbank Pareto Securities in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Mittel dienten unter anderem einer Studie mit dem Krebsmedikament HDP-101, das der wohl vorerst wichtigste Kurstreiber für die Aktien sei./ajx/fba

