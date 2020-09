AKTIE IM FOKUS: UBS-Kaufempfehlung treibt Eon auf Hoch seit sechs Wochen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Eon sind am Donnerstag angetrieben von einem positiven Analystenkommentar zu den größten Dax -Gewinnern aufgestiegen. Nach einem schon 1,7 Prozent höheren Start bauten sie ihr Plus mit zuletzt erreichten 10,38 Euro auf etwa drei Prozent aus. Sie erreichten so ein Hoch seit sechs Wochen. Seit Ende Juli pendelten die Aktien um die Marke von zehn Euro, nun könnten sie sich nach oben befreien.

Laut dem UBS-Analysten Sam Arie hat die Bewertung von Eon noch Aufholpotenzial, weshalb er dem Energiekonzern eine Kaufempfehlung aussprach. Der Experte lobte den neuen Fokus auf den Energievertrieb, mit dem der Konzern gut positioniert sei, um von den Ambitionen mit Erneuerbaren Energien in Europa zu profitieren. Außerdem sollten sich bald erste Synergien nach dem Aktivitätentausch mit RWE zeigen.

Arie rechnete vor, dass Eon derzeit auf dem selben Niveau bewertet wie vor 18 Monaten. In dieser Zeit seien die Papiere direkter Konkurrenten aber um ein Fünftel gestiegen. Das Ende der Fahnenstange sieht er in der Branche insgesamt noch nicht erreicht./tih/fba

