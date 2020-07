Aktien Frankfurt Ausblick: Dax erhält neuen Rückenwind aus den USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Getrieben von positiven Vorgaben aus New York dürfte der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen in den Handel starten. Der X-Dax als Indikator signalisierte für den Dax etwa eine Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 1,3 Prozent auf 12 857 Punkte. Dabei könnte der deutsche Leitindex erneut das Hoch nach dem Corona-Crash bei knapp über 12 900 Punkten anpeilen.

Am Vorabend hatten in New York Aussagen aus dem Umfeld der US-Währungshüter für einen neuen Schub nach oben gesorgt. Mit Lael Brainard sagte eine Gouverneurin der Fed, die Notenbank sollte für einen anhaltenden Zeitraum in großem Umfang Vermögenswerte aufkaufen, um die Wirtschaft in einem von der Viruskrise verursachten "dichtem Nebel der Unsicherheit" wieder anzukurbeln. Die Notenbanken gelten seit Wochen in Krisenzeiten als große Stütze für die Aktienmärkte.

Hoffnung legen die Anleger derzeit aber auch in die anlaufende Berichtssaison. Am Vortag hatten in den USA mehrere Banken positive Resultate vorgelegt. Aber auch hierzulande häuft es sich, dass vorgelegte Eckdaten großer Konzerne ein relativ robustes Bild für die Entwicklung im zweiten Quartal - und damit in der Corona-Krise - zeichnen. So hatte am Dienstagnachmittag mit HeidelbergCement ein weiterer Dax-Wert mit Eckdaten positiv überrascht.

In Europa legte am Mittwochmorgen das EuroStoxx-50-Schwergewicht ASML die Ergebnisse für das abgelaufene Quartal vor. Händler verwiesen auf einen soliden Ausblick auf das dritte Quartal, was positive Rückschlüsse für die ganze Halbleiterbranche gebe. Infineon gehörten so vorbörslich im Dax mit etwa zwei Prozent zu den Gewinnern.

Ansonsten rückt vor allem Drägerwerk ins Rampenlicht, die Aktien schossen vorbörslich um neun Prozent nach oben. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern, der als Profiteur der Corona-Krise gilt, hat am Vorabend nach Börsenschluss infolge eines glänzend verlaufenen zweiten Quartals seine Jahresprognose erhöht.

Ähnlich kräftige Kursgewinne verbuchte auf der Handelsplattform Tradegate auch Zooplus mit acht Prozent. Der Online-Tierbedarfhändler wird von Anlegern ebenfalls als Favorit in der Viruskrise angesehen, und auch er hat am Vorabend seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr wegen einer deutlichen Steigerung der operativen Profitabilität angehoben - ein weiteres Mal./tih/jha/