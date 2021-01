Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wieder im Abwärtssog - Hohe Schwankungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Stabilisierungsversuch des Dax vom Vortag ist am Freitag schon wieder Geschichte: Der deutsche Leitindex sackte im frühen Handel um 1,68 Prozent auf 13 436,93 Punkte ab. Damit geht die Achterbahnfahrt in dieser Woche weiter. Auf Wochensicht und für den endenden Januar liegt der Dax klar im Minus.

Der MDax der mittelgroßen Werte sank am Freitag um 1,59 Prozent auf 30 961,29 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,6 Prozent.

"Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibt volatil, nachdem gestern schon die Erholung in den USA im späteren Handel deutlich an Momentum verlor", schrieben die Experten der DekaBank.

Sorgen bereiten Anlegern zudem heftige Schwankungen bei Einzelwerten. Hintergrund ist das Ringen zwischen organisierten Kleinanlegern und professionellen Investoren wie Hedgefonds, das sich inzwischen auf den Gesamtmarkt auszuwirken beginnt. Ausgangspunkt sind die extremen Kurskapriolen der Aktien des US-Videospielhändlers Gamestop und anderer Unternehmen am US-Finanzmarkt./ajx/fba