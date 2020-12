Aktien New York: Anleger machen 'Kasse' - Doordash brennt Kursfeuerwerk ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach neuen Kursrekorden im frühen Handel an der Wall Street haben Anleger am Mittwoch Kursgewinne eingestrichen. Auch die Aussicht auf ein baldiges milliardenschweres Konjunkturpaket für die geschwächte US-Wirtschaft konnte die Investoren nicht mehr zu Käufen bewegen. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der zum Handelsbeginn bei über 30 300 Punkten ein historisches Hoch erreicht hatte, gab zuletzt um 0,68 Prozent auf 29 970 Punkte nach und konnte somit die 30 000er Marke nicht halten.

Die US-Börsen haben beeindruckende Wochen hinter sich: Seit Anfang November war der Dow um rund 14 Prozent gestiegen, angetrieben von positiven Nachrichten zu Corona-Impfstoffen, dem Sieg des Demokraten Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen und nicht zuletzt von einer nach wie vor sehr lockeren Geldpolitik der Notenbank Fed. Nun aber könnten Anleger mit Blick auf das näher rückende Jahresende "Kasse" machen und Gewinne realisieren.

Der S&P 500 fiel um 1,05 Prozent auf 3663 Zähler zurück. Der Nasdaq 100 geriet mit einem Minus von 2,1 Prozent auf 12 371 Zähler deutlich stärker unter Druck. Hier winken Investoren jedoch auch hohe Gewinne: Seit Jahresbeginn hat der Index um rund 45 Prozent zugelegt und damit den Dow und den S&P 500 weit hinter sich gelassen.

Am Vorabend hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin mitgeteilt, er habe den Demokraten ein Corona-Hilfspaket im Umfang von mehr als 900 Milliarden US-Dollar angeboten. Derweil breitet sich das Corona-Virus in den Vereinigten Staaten weiterhin rasant aus.

Ein Kursfeuerwerk brannten die Aktien des Essensauslieferers Doordash an ihrem ersten Börsentag ab. Auf bis zu fast 200 US-Dollar ging es mit den Papieren nach oben. Zuvor hatte das Unternehmen die 33 Millionen Anteilsscheine zum Preis von je 102 US-Dollar bei Investoren untergebracht und damit fast 3,4 Milliarden Dollar (2,8 Mrd Euro) eingesammelt. Zuletzt kosteten die Aktien noch knapp 180 Dollar.

Das Biotech-Unternehmen Moderna ist in der Virusbekämpfung eine Partnerschaft mit dem Schweizer Pharmakonzern Roche eingegangen. Moderna hat vor kurzem für seinen Corona-Impfstoffkandidaten in den USA und Europa die Notfallzulassung beantragt. Roche wiederum hat über seine Diagnostik-Sparte verschiedene Corona-Tests auf den Weg gebracht. Anleger konnte die Kooperation indes nicht überzeugen, sie nahmen bei Moderna nach dem sehr starken Lauf der vergangenen Wochen Kursgewinne mit: Die Aktie büßte fast zehn Prozent ein.

Unter die Räder gerieten auch die Anteilsscheine von FireEye, sie sackten um 13 Prozent ab. Die IT-Sicherheitsfirma, die unter anderem US-Behörden oft bei Cyber-Attacken einschalten, ist nun selbst Ziel von Hackern geworden./bek/men