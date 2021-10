Aktien Wien Schluss: Gewinne - Stimmung hellt sich im Späthandel auf

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,73 Prozent bei 3809,76 Punkten. Der ATX-Prime stieg um 0,65 Prozent auf 1918,97 Einheiten.

Nachdem sich die Indizes über weite Strecken des Tages nur wenig veränderten, ging es im Späthandel dank anziehender Kurse an der Wall Street auch an Österreichs Aktienmarkt nach oben. Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich überwiegend leicht im Plus.

Die Anleger blickten jedoch gespannt auf die Entwicklung der Inflation, die immer neue Höhen markiert und damit Sorgen vor geldpolitischen Straffungsmaßnahmen bestärkt. Die Inflation im Euroraum ist im September so stark gestiegen wie seit 13 Jahren nicht mehr. Angetrieben von stark gestiegenen Kosten für Öl und Gas kletterten die Verbraucherpreise binnen Jahresfrist um 3,4 Prozent.

In der Gunst der Anleger weit oben standen in Wien die Verbund-Papiere. Die Titel des Energieversorgers zogen um 2,9 Prozent hoch. OMV-Anteilsscheine gewannen 1,3 Prozent.

Gestützt wurde der ATX auch von den Kursgewinnen der schwergewichteten Banken. Die Aktien der Raiffeisen Bank International verbuchten ein Plus von 1,3 Prozent. Bawag verteuerten sich um 0,5 Prozent, und Erste Group legten um 0,8 Prozent zu.

In Österreich rückte auf Unternehmensebene zudem die Telekom Austria mit den Geschäftszahlen des dritten Quartals ins Blickfeld der Anleger. Die Analysten der Erste Group sahen dabei ihre als auch die Markterwartungen übertroffen. Zudem hob der Telekomkonzern seine Prognosen für das Gesamtjahr an, was ebenfalls als positiv zu werten sei. Die Telekom-Aktie reagierte im Verlauf mit Kursgewinnen, ging aber prozentual unverändert aus dem Handel.

Die Porr-Aktie verlor sechs Prozent. Im Technologiebereich schwächten sich AT&S um drei Prozent ab. Flughafen Wien verloren 2,2 Prozent, und beim Autozulieferer Polytec gab es einen Kursverlust von 2,1 Prozent zu sehen. Die Papiere des Leuchtenherstellers Zumtobel gaben 2,3 Prozent ab.

Kapsch TrafficCom schlossen mit minus 0,4 Prozent. Der Chef des Tagesgeschäfts des Wiener Mautspezialisten, André Laux, verlässt den Vorstand vorzeitig. Der Aufsichtsrat hat sich mit Laux einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung des bis 2024 laufenden Vorstandsmandats geeinigt, gab das Unternehmen bekannt./ste/pma/APA/stw