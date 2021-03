Aktien Wien Schluss: Klare Gewinne - Hoffen auf Ende der Lockdowns

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit Gewinnen geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX stieg um 2,17 Prozent auf 3076,93 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte 2,15 Prozent auf 1561,13 Zähler zu.

Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenstart nach oben. Angetrieben wurden die Märkte von der Aussicht auf neue Impfstoffe und der Hoffnung auf ein Ende der Lockdowns. Die jüngsten Zins- und Inflationsängsten waren zudem etwas in den Hintergrund geraten.

Tagesgewinner im Prime Market waren Do&Co mit einem Plus von 7,14 Prozent. Unter den größeren Gewinnern fanden sich auch Palfinger (plus 5,16 Prozent) und AT&S (plus 4,71 Prozent).

Die Aktien von FACC schlossen 4,79 Prozent im Plus. Der oberösterreichische Flugzeugausrüster hat am Montag eine neue Strategie präsentiert. Bis 2030 will das Unternehmen zu den 50 größten Luft-und Raumfahrtkonzernen der Welt gehören.

Zu den Aktien im Fokus zählten auch CA Immo. Der US-Finanzinvestor Starwood Capital stößt auch mit seinem leicht aufgebesserten Übernahmeangebot für die CA Immo auf Widerstand des Hedgefonds Petrus Advisers.

"Als wesentlicher Aktionär von CA Immo empfehlen wir allen Aktionären, das geänderte Starwood-Angebot in Höhe von 36 Euro je Aktie abzulehnen", teilte der Investor Sonntagnacht mit. CA Immo würde damit deutlich unterbewertet, hieß es. Am Montag schlossen CA Immo mit einem Plus von 4,22 Prozent bei 37,05 Euro.

Gesucht waren vor diesem Hintergrund auch andere Immobilienwerte. So legten s Immo und Immofinanz um mehr als drei Prozent zu. Unter den wenigen Verlierern im Prime Market zählten Amag mit einem Abschlag von 1,50 Prozent./mik/ste/APA/stw