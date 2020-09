ALIGN TECHNOLOGY - Käufer versuchen sich

Die Aktie von Technology markierte im September 2018 ein Allzeithoch bei 398,88 USD. Anschließend setzte eine Korrekturbewegung ein. Diese führte den Wert im März 2020 auf ein Tief bei 127,88 USD.

Seit diesem Tief erholt sich der Wert. Anfang Juni kam es erstmals zu einem Wochenschlusskurs über dem Abwärtstrend seit September 2018. Am 17. Juli erreichte der Wert ein Hoch bei 326,36 USD und näherte sich damit dem Widerstand bei 333,17 USD an. Knapp unterhalb dieses Widerstands setzte eine Konsolidierung auf 279,83 USD ein. In den letzten beiden Tagen strebte die Aktie dem Hoch vom 17. Juli bzw. dem Widerstand bei 333,17 USD.

Neues Kaufsignal in Kürze?

Gelingt der Aktie von Align Technology ein Ausbruch über 333,17 USD, dann wäre der Weg für eine weitere Rally geebnet. Erstes Ziel wäre in diesem Fall das Allzeithoch bei 398,88 USD. Ein Rückfall unter 279,83 EUR wäre allerdings bärisch zu werten. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 240 USD gerechnet werden. In diesem Fall droht auch ein Rückfall in den gebrochenen Abwärtstrend ab dem Allzeithoch.

