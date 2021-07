ALPHABET - Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen

Die Alphabet-Aktie befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 1.013,54 USD in einer starken Rally. Diese lässt sich in einem Trendkanal eingrenzen. Am 14. Juni 2021 erreichte die Aktie das aktuelle Rallyhoch bei 2.659,92 USD. Dieses Hoch ist auch das aktuelle Allzeithoch.

Seitdem kommt es zu Gewinnmitnahmen. Dabei näherte sich der Wert gestern mit einer langen schwarzen Kerze dem letzten Zwischenhoch bei 2.555,92 USD an, erreichte es aber noch nicht ganz.

Konsolidierung nähert sich möglichem Endpunkt

Die Alphabet-Aktie könnte im Bereich um 2.555,92 Punkte wieder nach oben drehen. Gelingt dies, wäre eine weitere Rally in Richtung 2.720,23 USD möglich. Sollte der Wert allerdings per Tagesschlusskurs unter 2.555,92 USD abfallen, wäre mit einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 2.452,38 USD oder sogar an den Aufwärtstrend seit März 2020 bei aktuell 2.355,41 USD zu rechnen.

Fazit: Die Gewinnmitnahmen der letzten Tage könnte in Kürze zu Ende gehen. Die Alphabet-Aktie könnte dann zu einer neuen Rally ansetzen.

