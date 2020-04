Amazon - In diesem Preisband kann ein Boden entstehen

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 24,520 € (XETRA) Amazon .com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 1.906,590 $ (NASDAQ)

Chart1: Direkter Vergleich der Kursverläufe auf Sicht von 6 Monaten von Amazon, Daimler, Thyssenkrupp, Exxon. Amazon steht auf Halbjahressicht mit 9,x% im Plus, ThyssenKrupp mit 65,x% im Minus, Daimler steht mit 44,x% im Minus. Eine gemeine Auswahl, ja. Auf was ich aber hinaus will: Es ist entscheidend, welche Aktien man im Portefeuille führt.

Amazon war ohnehin gut aufgestellt. In der Coronavirus-Situation profitiert das Unternehmen sogar.

Der beginnende Ausbruch im Februar dieses Jahres über die charttechnische Hürde bei 2.047 USD wurde durch den Coronvirus Sell Off zerstört. Allerdings hat sich das Kursgeschehen seit 2-3 Wochen stabilisieren können. Zwischen 1.626 und 1.996 USD liegt ein Preisband, in dem sich ein charttechnischer Boden ausbilden könnte. So eine Bodenbildung benötigt Zeit. Man unterschätzt die Dimension "Zeit" im Marktgeschehen. Erste Konturen eines Bodens sind zu erkennen, sonst würde ich das Papier jetzt nicht ansprechen.

Wir müssen aber noch etwas warten. Das Muster ist noch nicht reif! Es kann aus heutiger Sicht auch noch zerstört werden. Aber immerhin: Es gibt Versuche!

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)