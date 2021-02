ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt ABB auf 'Hold' - Ziel hoch auf 25 Franken

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat ABB nach Zahlen sowie aus Bewertungsgründen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 25 Franken angehoben. Der Industriekonzern habe über ein ordentliches Schlussquartal 2020 berichtet, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2021 sei aber nicht gut kommuniziert worden und erscheine ihm zu konservativ. Die Aktie hinke der Branche seit August hinterher, seine Verkaufsempfehlung habe sich aber nicht entfaltet. Buller rechnet jedoch weiter mit einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung und bevorzugt Siemens, Rockwell, Emerson und Schneider Electric./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / 18:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

