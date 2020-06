ANALYSE-FLASH: LBBW sieht im Rückschlag keine neue Kaufchance

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sehen den Aktienmarkt in den kommenden Monaten eher skeptisch. Eine V-förmige Erholung aus der schwerer Rezession wäre der Optimalfall, und die Enttäuschungsrisiken seien nach der von entsprechenden Hoffnungen getrieben Kursrally sehr groß, hieß es in einem am Freitag vorliegenden Marktkommentar. Im aktuellen Rückschlag bei Dax & Co sehen sie daher keine neuen Kaufchancen, sondern den Auftakt einer längeren Konsolidierung./ag/mis