Anlagetrends 2022: Der große Mahlzeit-Jahresausblick mit 10 Experten zu allen wichtigen Themen rund um die Börse

Auch in diesem Jahr hat onvista ein ganztägiges Mahlzeit-Spezial veranstaltet, um mit ausgewählten Experten zu allen relevanten Börsen- und Investmentthemen einen umfassenden Ausblick darauf zu geben, was uns in 2022 an den Märkten erwarten wird.

Wer nicht live dabei sein konnte findet hier die Aufzeichnung des Events – das Programm und die entsprechenden Zeitstempel sind in der Videobeschreibung aufgelistet.



Das Programm: Einführung in den Tag Markus Weingran & Vanessa Kirchwehm Wie groß ist die Konkurrenz für Tesla?Börsenpunk Jochen Kauper Frank Thelen im Interview: 2022 – Das Jahr für innovative Unternehmen? Frank Thelen Conviction buy list: Die besten Aktien für 2022 Martin Goersch Gelddrucken der FED endet – Was bedeutet das für S&P500, DAX, Dollar, Öl & Gold? Egmond Haidt Wie wird sich der DAX im neuen Börsenjahr entwickeln? Hans A. Bernecker Live Trading mit dem Goldesel Michael Flender Kann der Bitcoin 2022 Richtung 100.000 Dollar steigen? Alexander Mayer Technischer Jahresausblick: Damit müssen Sie 2022 rechnen! Jörg Scherer Wie wird sich 2022 die Wall Street schlagen? Markus Koch Ausblick auf das neue Börsenjahr Andreas Lipkow & Markus Weingran