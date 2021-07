APA ots news: Drei schenkt Drei Energie Neukunden bis zu 1 Jahr CO2-Neutralität bei Vertragsabschluss über die Energie Community App hee. - BILD

Wien (APA-ots) - Die Energieversorgung ist für einen wesentlichen Teil der CO2-Emissionen eines Haushalts verantwortlich. Drei Energie beliefert seine Kunden zu 100 Prozent mit Ökostrom und zertifiziert klimaneutralem Gas. Gemeinsam mit der Community Energie App hee geht Drei Energie jetzt noch einen Schritt weiter: Neukunden, die zwischen dem 1. Juli und 30. September 2021 einen Vertrag über die App abschließen, schenkt Drei bis zu einem Jahr CO2-Neutralität.

Zwtl.: Saubere Energie, sauberes Angebot.

Der Umstieg zu grüner Energie war noch nie so wichtig oder einfach wie jetzt. Drei Energie bietet allen - ob Drei Kunde oder nicht - einen ganz einfachen Wechsel auf saubere Energie an. Mit dem neuen Partner hee können Drei Energie Kunden der Welt jetzt sogar noch etwas zurückgeben: Im Rahmen des Drei Energie CO2-Bonus Tarifs wird der CO2-Haushalt der Neukunden für 6 oder 12 Monate (bei Strom- und Gaswechsel) ausgeglichen. Das geschieht über die Unterstützung von hoch qualitativen Klimaschutzprojekten [1].

Und so gehts: Die hee App vom Apple App oder Google Play Store downloaden, an der Challenge "CO2-neutrale Energie teilnehmen und in wenigen Minuten zu Drei Energie wechseln. Sobald durch die Drei Energie Lieferung der CO2-Bonus aktiv ist, kann eine persönliche Urkunde mit dem Datum der Dauer der CO2-Neutralität erstellt werden. Strom und Gas kosten bei Drei Energie für Neukunden über [www.hee.jetzt] (http://www.hee.jetzt/) 7,99 Cent/kWh bzw. 3,66 Cent/kWh sowie jeweils 3,99 Euro Grundgebühr pro Monat. 12-Monatsbindung, reibungsloser Wechsel, ohne Zählpunktnummern und mit langfristiger Preisgarantie bis 31.12.2022. Ideal für alle Kunden die einen zusätzlichen Beitrag für die Umwelt leisten möchten. Mehr Informationen auf [www.drei.at/hee] (https://www.drei.at/hee)

Zwtl.: Spielerisch leicht zum kleineren CO2-Abdruck.

Die Angebote von hee und Drei Energie ergänzen sich ideal: Die Energie Community App hee (= haushalt energie effizienz) macht energieeffizientes Handeln spielerisch leicht erlebbar. Saubere Energie zu beziehen ist ein wichtiger Schritt in eine klimafreundliche Zukunft. Doch auch im Alltag lässt sich leicht Energie sparen - denn mit vermeintlich kleinen Schritten kann nämlich jeder im Alltag zur Schonung unserer natürlichen Ressourcen beitragen.

Um bei der hee Challenge für ein umweltverträglicheres Leben teilzunehmen, berechnen Kunden zuerst in der hee App den eigenen ökologischen Fußabdruck. Über die App können sie sich in Folge jeden Tag kleinen Aufgaben in den Bereichen Haushalt, Mobilität und Ernährung stellen. Indem die Challenge-Teilnehmer z.B. den Wasserkocher statt den Kochtopf zum Wasserkochen nutzen oder bei einem kurzen Weg mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fahren, verbessert die hee Community so Schritt für Schritt ihren Energieverbrauch.

Zwtl.: Gemeinsam Verantwortung übernehmen.

Drei Energie arbeitet nicht mit irgendwelchen Partnern zusammen. Hinter der hee App steckt das kompetente Team der PowerSolution Energieberatung GmbH, das seine Kunden seit 20 Jahren auf dem Weg in eine nachhaltige Energiezukunft begleitet. Durch diese Expertise können sich die Kunden sicher sein, dass nur seriöse Klimaschutzprojekte für den Ausgleich der CO2-Emissionen unterstützt werden - kein Greenwashing, kein Marketing, sondern gemeinsam mehr erreichen.

Zwtl.: Über Drei:

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 850 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.

Zwtl.: Über hee:

Die hee Energie Community App ist der digitale Begleiter, der spielerisch zum Energiesparen im Alltag animiert. Passend zur Lebenssituation stellen sich die User täglich Energiespar-Aufgaben in den Bereichen Haushalt, Mobilität und Ernährung und bewerten sich dabei gegenseitig. hee ist ein Produkt der PowerSolution Energieberatung GmbH und wurde in Zusammenarbeit mit Deckweiss OG realisiert. [www.hee.jetzt] (http://www.hee.jetzt/)

Zwtl.: Über PowerSolution Energieberatung GmbH:

Die PowerSolution Energieberatung GmbH wurde 2001 vor dem Hintergrund der Energiemarktliberalisierung gegründet und betreut seither Unternehmen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in allen Energiefragen. Inzwischen betreut power solution mehr als 4.000 zufriedene Kunden, mit 25.000 Abnahmestellen und 2.500 GWh, in unterschiedlichen Energiefragen. power solution unterstützt Unternehmen in den Bereichen strategische Energiebeschaffung, Energiemanagement und Demand Side Management, führt Energieaudits durch oder hilft Energiemanagementsysteme zu implementieren. Als visionärer Wegbegleiter in Energiefragen arbeitet power solution an zukunftsfähigen und nachhaltigen Konzepten. [www.power-solution.eu] (http://www.power-solution.eu/)

Zwtl.: Über Drei Energie powered by easy green energy:

Drei Energie ist sauberer Strom und zertifiziert klimaneutrales Gas auf den Punkt gebracht. Der Partner für grüne Energie ist easy green energy - ein innovatives Unternehmen aus Österreich, das Nachhaltigkeit an erste Stelle reiht. Das Unternehmen easy green energy GmbH & Co KG wurde 2015 gegründet und bietet österreichweit grünen Strom und klimaneutrales Gas an Haushaltskunden und Kleinunternehmen an. Der Spezialist für umweltfreundliche Energieversorgung überzeugt mit einem schnellen und einfachen Online-Wechselprozess, versorgt bereits mehr als 160.000 Kunden und wird regelmäßig für die Qualität seines Kundenservices ausgezeichnet. Zusammen haben easy green energy und Drei die Vision mit ihrer Kooperation und smarten, langfristig nachhaltigen Produkten, die Welt ein bisschen grüner zu machen.Mehr auf [www.drei-energie.at] (https://www.drei-energie.at/)

[1] Als Grundlage für die Berechnung wurden die durchschnittlichen CO2-Emissionen pro Kopf in Österreich und der durchschnittliche Strom- bzw. Gasverbrauch eines österreichischen Haushaltes bezogen auf die mittlere Haushaltsgröße herangezogen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Energieversorgung von Strom und / oder Gas CO2-neutral ist.

