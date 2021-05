Apple: Neue Stellenausschreibung sorgt für Aufsehen – Tech-Gigant sucht Krypto-Experten für neuen Payment-Bereich

Der Technologie-Gigant Apple hat mit seiner hauseigenen Funktion Apple Pay schon länger einen Fuß in der Tür was digitale Zahlungsdienstleistungen angeht. In Kombination mit dem breit aufgestellten Produkt-Ökosystem des Unternehmens und dem riesigen Apple Store, in dem Nutzer abertausende Apps von Drittanbietern zu allen denkbaren Bereichen finden können, ergibt sich eine in sich geschlossene, funktionierende Welt, die der Tech-Konzern laufend erweitert. Nicht umsonst zittern die Banken schon länger vor der weiter voranschreitenden Adaption des Payment-Bereichs der Big Player aus dem Silicon Valley, denn die neuen digitalen Ökosysteme, die von Apple, Google, Amazon und Co. geschaffen werden, drohen das Bankensystem in Zukunft in vielen entscheidenden Bereichen zu verdrängen.

Jetzt scheint Apple still und heimlich diesen Bereich weiter auszubauen. Einen Hinweis dazu gibt eine auf den ersten Blick harmlos erscheinende neue Stellenausschreibung auf der Homepage von Apple, die besagt, dass das Unternehmen einen Business Development Manager für den Aufbau eines neuen Bereichs zu „Alternativen Zahlungsmethoden“ sucht.

Teil der geforderten Qualifikationen sind „5 oder mehr Jahre Erfahrung im Bereich mit alternativen Zahlungsdienstleistern, zum Beispiel digitalen Wallets, BNPL (Buy now, pay later), schnelle Zahlungen, Kryptowährungen und mehr…“

Werbung Knock-Outs zur Apple Aktie Kurserwartung Apple-Aktie wird steigen Apple-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.





Dabei fällt vor allem ein Wort auf, dass scheinbar nur nebensächlich erwähnt wird, jedoch einen deutlichen Hinweis auf den Bereich gibt, in den Apple offenbar einsteigen möchte: Kryptowährungen. Die Adaption von Kryptowährungen scheint nun auch bei dem iPhone-Hersteller ein ernsthaftes Thema zu sein, nachdem am Markt bereits vor Monaten diskutiert wurde, ob Apple nicht der nächste vielversprechende Kandidat für einen Einstieg in die Krypto-Welt wäre, da sich das eigene Ökosystem perfekt anbietet, um digitale Zahlungen mit Kryptowährungen möglich zu machen. Bei Paypal hat man den entsprechenden Schritt bereits gesehen. Von einer ähnlichen Stellenauschreibung für einigen Monaten ist es mittlerweile dazu gekommen, dass Paypal den Kauf und das Versenden von Kryptowährungen in das eigene Angebot mit aufgenommen hat.

Apple hat sich zwar auf Anfrage einiger Branchenportale noch nicht öffentlich geäußert, angesichts der Stellenausschreibungen wäre das Szenario einer Integration von Krypto-Zahlungsoptionen jedoch nicht unwahrscheinlich. Aufgrund der globalen Bedeutung von Apple als iPhone-Hersteller und Dienstleister für diverse digitale Dienste wäre die Adaption von Bitcoin und Co. in das Apple-Ökosystem ein enormer Schritt hin zur weiteren Akzeptanz des Krypto-Sektors und könnte sich entsprechend positiv auf den Preis auswirken.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Songquan Deng / Shutterstock.com

Jetzt neu: Echte Wertpapierdepots in Ihren my onvista Account einbinden

Das bringt jede Menge Vorteile:

-Sie sparen sich aufwendiges Nachbilden ihrer echten Depots in einem my onvista Musterdepot.

-Sie können beliebig viele Echtdepots hunderter Banken und Broker verbinden.

-my onvista bietet Ihnen damit eine Vermögensübersicht Ihrer gesamten Wertpapieranlagen mit nur einem Login.

So einfach funktioniert´s