Audi profitiert im Corona-Jahr von China-Geschäft

München (Reuters) - Nach einem Absatzrückgang 2020 stellt sich Audi auf Wachstum ein.

Die weltweite Situation bleibe herausfordernd, erklärte Vertriebs-Chefin Hildegard Wortmann am Dienstag. Dennoch blicke das Unternehmen zuversichtlich nach vorne. Im vergangenen Jahr verkauften die Ingolstädter weltweit mit 1,69 Millionen Fahrzeugen 8,3 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Der Rückgang in Europa und den USA wurde dabei durch einen Rekordabsatz in China zum Teil ausgeglichen. In der Volksrepublik setzte Audi 727.358 Autos ab, das entspricht einem Plus von 5,4 Prozent auf Jahressicht und ist so viel wie nie zuvor.