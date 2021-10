Aus VistaPrint wird Vista: ein Fullservice-Partner für Kleinunternehmen in Sachen Design, Digital und Print

Gleichzeitig mit der Ankündigung der Weiterentwicklung der Marke zu Vista gab das Unternehmen auch die Übernahme von Depositphotos und dem Tochterunternehmen Crello bekannt.

VistaPrint, der Anbieter von Design- und Marketinglösungen für Kleinunternehmen auf der ganzen Welt, hat heute den Launch von Vista angekündigt. Diese neue Dachmarke umfasst VistaPrint, 99designs von Vista, Vista x Wix und das neueste Mitglied der Familie infolge der Übernahme, bei der auch Crello aufgekauft wurde, ein schnell wachsender Anbieter von Grafikdesignlösungen zum Erstellen eigener Designs. Als Vista Marke wird Crello als VistaCreate bekannt sein. Kleinunternehmen können die benutzerfreundliche Plattform nutzen, um ihre Designs für Social Media und Digital Marketing zu verwirklichen – auch ganz ohne Erfahrung.

„Seit über 20 Jahren unterstützen wir Kleinunternehmen dabei, eine glaubwürdige Präsenz zu schaffen. Ihre Anforderungen haben sich in all diesen Jahren weiterentwickelt, und wir auch“, erklärt Robert Keane, Gründer und Chief Executive Officer von Vista und dem Mutterunternehmen Cimpress. „Wir sind überglücklich, die neue Dachmarke Vista präsentieren zu können, das Ergebnis der kontinuierlichen Transformation hinzu einem erfahrenen Design- und Marketingpartner von Kleinunternehmen aus aller Welt. Der Launch von VistaCreate trägt entscheidend dazu bei. Kleinunternehmen haben jetzt auch Zugriff auf ein erstklassiges Designstudio für Social Media Content.“

In den vergangenen zwei Jahren hat Vista mehrere strategische Züge und große Investitionen gemacht, um mit den Anforderungen von Kleinunternehmen Schritt zu halten und Mehrwert für Kundinnen und Kunden zu schaffen. Die Pandemie hat das Geschäftsumfeld für Kleinunternehmen verändert. Ende-zu-Ende-Lösungen, die sie online, offline, unterwegs und in jeder Etappe entlang der Reise durch die Geschäftswelt nutzen können, sind jetzt wichtiger denn je. Forschungsstudien von Vista haben gezeigt, dass 82 Prozent der Kleinunternehmen Print, Design und Digital für ihre Marketingzwecke einsetzen.

Im Oktober 2020 kaufte Vista 99designs auf und bietet seither Kleinunternehmen die Möglichkeit, Profi-Designer mit der Gestaltung eines Logos, einer Website, von Verpackungen und vielen anderen Materialien zu beauftragen. Im August diesen Jahres kündigte Vista die Partnerschaft mit Wix an, der führenden cloudbasierten Webentwicklungsplattform, sodass Kleinunternehmen Vista x Wix-Websites erstellen und verwandte digitale Lösungen nutzen können.

Vista hat heute einen weiteren wichtigen Beitrag zum Aufbau eines umfassenden, attraktiven Lösungsportfolios geleistet. Mit der Übernahme von Crello und dem Rebranding zu VistaCreate ist Vista jetzt in der Lage, Kleinunternehmen eine umfangreiche Auswahl an professionell entworfenen, benutzerfreundlichen Vorlagen zu bieten, mit denen sie in kürzester Zeit erstklassige Assets für Social Media und Digital Marketing erstellen können – sowohl auf der VistaCreate-Website als auch in der mobilen App für iOS und Android. Die Plattform verzeichnet bereits Millionen von Nutzerinnen und Nutzern aus über 150 Ländern, die jeden Monat mehr als eine Million Projekte erstellen.

Im Rahmen der Übernahme hat Vista auch Depositphotos aufgekauft, ein Marktplatz für Stockmedien mit mehr als 200 Millionen lizenzfreier Bilder, Videos und Songs, die der Kreativität keine Grenzen setzen. Depositphotos ist eine schnell wachsende Plattform innerhalb der Creative Community und hat mehr als 100.000 Mitwirkende.

Vadim Nekhai, Vice President, VistaCreate und Depositphotos, sagt: „Vor über 20 Jahren entwickelte VistaPrint die ersten Online-Design- und -Publishinglösungen für Print-Marketingmaterialien, die Kleinunternehmen nutzen können, um ganz ohne komplexe Software attraktive Designs zu schaffen. VistaCreate wird es ihnen auf gleichfalls unkomplizierte Weise ermöglichen, Content für Social Media und Digital Marketing zu erstellen. Und bei Depositphotos finden sie eine riesige Auswahl an hochwertige Bildern, Videos und Songs. Wir schließen uns mit großer Freude der Vista Familie an und werden auch weiterhin nach neuen Wegen suchen, Kleinunternehmen bei der Gestaltung eines professionellen Auftritts sowohl in der Online- als auch in der realen Welt zu unterstützen.“

Vadim Nekhai, ehemaliger CEO von Depositphotos, übernimmt bei Vista die Leitung der Bereiche VistaCreate und Depositphotos. In dieser Rolle wird er EVP und President of International for Vista Florian Baumgartner unterstehen.

Infos zu Vista

Vista ist der Partner in Sachen Design und Marketing von Millionen Kleinunternehmen auf der ganzen Welt. Als weltweit agierendes, wachsendes Remote-First-Unternehmen beschäftigt Vista Arbeitskräfte in mehr als 25 Ländern.

Seit über 20 Jahren schöpfen wir Inspiration aus Kleinunternehmen und setzen uns stets dafür ein, mit unseren Lösungen ihre Anforderungen zu erfüllen. VistaCreate, 99designs von Vista und VistaPrint sind die Basis einer Fullservice-Lösung in Sachen Design, Digital und Print, die Kleinunternehmen mit attraktiven Designs für den Auftritt in der Online- und realen Welt den Weg zum Erfolg ebnet.

Vista ist ein Cimpress Unternehmen (Nasdaq:CMPR). Weitere Informationen finden Sie auf vista.com

