BaFin brummt Conti Bußgeld wegen später Börseninformation auf

Hamburg (Reuters) - Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen den Autozulieferer Continental ein Bußgeld von 325.000 Euro wegen der Verletzung von Informationspflichten verhängt.

Das Unternehmen habe eine Insiderinformation nicht unverzüglich bekanntgemacht, teilte die BaFin am Mittwoch in Frankfurt mit. Gegen den Bußgeldbescheid könne das Unternehmen Einspruch einlegen. Conti erklärte, man habe das Bußgeld akzeptiert. Den zugrunde liegenden Sachverhalt sehe man jedoch anders.

Anlass für das Bußgeld waren die Zahlen für das dritte Quartal 2016, die nach Ansicht der BaFin per Ad-hoc-Mitteilung hätten veröffentlicht werden müssen, da sie von den Markterwartungen abwichen. Conti hatte die Zahlen in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Den Ausblick hatte der Konzern zuvor gesenkt und dies ad-hoc mitgeteilt. "Wir halten an unserer Sicht fest, dass der Kommunikationsprozess einwandfrei nach den geltenden gesetzlichen Regelungen verlief", erklärte der Dax-Konzern aus Hannover. Dennoch werde man keinen Einspruch erheben.