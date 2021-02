Bitcoin steigt auf Rekordhoch - Mastercard beflügelt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zunehmende Akzeptanz durch große Unternehmen verleiht der Digitalwährung Bitcoin Auftrieb. Am Donnerstag stieg die älteste und bekannteste Kryptowährung abermals auf ein Rekordhoch. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde ein Höchstkurs von 48 481 US-Dollar erzielt. Damit wurde der in dieser Woche erreichte Rekord leicht übertroffen. Die runde Marke von 50 000 Dollar rückt somit zunehmend in den Blick.

Auslöser der jüngsten Kursgewinne war ein Internetbeitrag des Kreditkartenunternehmens Mastercard. In einem Blog äußerte Raj Dhamodharan, zuständig bei Mastercard für digitale Vermögenswerte, dass das Unternehmen Transaktionen mit ausgesuchten Kryptowährungen erlauben wolle. Darüber hinaus stehe man in engem Kontakt mit Zentralbanken, die an eigenen Digitalwährungen arbeiten. Der Bitcoin profitierte von der Nachricht.

Die Willensbekundung von Mastercard folgt auf eine ähnliche Erklärung des Elektroautoherstellers Tesla. In dieser Woche hatte Tesla bekanntgegeben, einen Milliardenbetrag in Bitcoin angelegt zu haben und künftig seinen Kunden die Bezahlung in Bitcoin ermöglichen zu wollen. Derartige Nachrichten wecken die Hoffnung, dass weitere Unternehmen folgen und die Akzeptanz von Bitcoin steigt./bgf/jsl/fba