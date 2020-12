Bittrex Global startet Handel mit tokenisierten Vermögensanlagen

Tesla (TSLA), Apple (AAPL) and zehn weitere Wertpapiere sind jetzt handelbar

Bittrex Global (Bermuda) Ltd. (Bittrex Global) meldete, dass das Unternehmen in Zusammenarbeit mit DigitalAssets.AG an der eigenen Börse für digitale Vermögenswerte tokenisierte Wertpapiere notieren wird. Dieses Produkt gewährt Wertpapierhändlern und Anlegern den direkten Zugang zu börsennotierten Unternehmen, ohne dass sie damit einen externen Broker beauftragen oder zusätzliche Gebühren zahlen müssen. Die Wertpapiere können entweder in US-Dollar (USD), Tether (USDT) oder Bitcoin (BTC) bezahlt werden, und zwar rund um die Uhr und sieben Tage in der Woche.

Die bei Bittrex Global erhältlichen tokenisierten Vermögensanlagen ermöglichen es den Kunden, auch Bruchteile von Wertpapieren, also nicht nur ganze Wertpapiere, zu erwerben, wobei das zugrunde liegende Risiko der Tokens von dem tokenisierten Unternehmen abgeleitet wird. Bittrex Global plant, das Angebot schnell auszuweiten und seinen Kunden auch die Investition in ETFs, Indizes und zusätzliche Anlageklassen zu ermöglichen.

„Die traditionellen Börsen der Finanzmetropolen der Welt bestimmen seit Jahrhunderten die Bedingungen für die Geschäftstätigkeit und den Handel. Die Clearing-Systeme sind ineffizient und komplex; der Handel mit kleinen Volumen ist oft teuer und dauert manchmal mehrere Tage, was angesichts der technischen Fortschritte der vergangenen zehn Jahren völlig unnötig ist“, so Tom Albright, CEO von Bittrex Global. „Die Blockchain-Technologie bietet das Potenzial, den Zugang zu Finanzdienstleistungen radikal zu erweitern. Bei Bittrex Global ist man wirklich stolz darauf, den Menschen ein Portal bereitzustellen, mit dem sie ihr Kapital und ihr privates Vermögen auf eine Art und Weise aufbauen können, die vor zehn Jahren noch undenkbar war.“

Der breitgefächerte Kundenstamm von Bittrex Global kann nun die folgenden tokenisierten Wertpapiere kaufen und handeln:

Diese tokenisierten Wertpapiere sind auch in Ländern erhältlich, in denen der Zugang zu US-amerikanischen Aktien mithilfe herkömmlicher Finanzinstrumente nicht möglich ist. Die Tokenisierung von Wertpapieren ist der erste Schritt zur Schaffung von dynamischeren, leichter zugänglichen Märkten, auf denen Securitized Token Offerings (STOs) von erfahrenen Investoren unterschiedlicher Art genutzt werden können. Neben tokenisierten Wertpapieren können mehr als 250 digitale Vermögensanlagen gehandelt werden, die an der Bittrex Global Exchange notiert sind. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein bei der Nutzung der Blockchain-Technologie für herkömmliche Finanzdienstleistungen dar.

Über Bittrex Global

Bittrex Global verfügt über eine der sichersten Handelsplattformen und E-Wallet-Infrastrukturen der Welt, über die Kunden Zugang zu faszinierenden neuen Produkten erhalten. Bittrex Global basiert auf den zukunftsweisenden Technologien von Bittrex und bietet sowohl professionellen Nutzern als auch Neueinsteigern Nutzerfreundlichkeit auf höchstem Niveau.

Über DigitalAssets.AG

Das Schweizer Unternehmen DigitalAssets.AG ermöglicht die Tokenisierung herkömmlicher Vermögensanlagen. Vor Kurzem führte das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der in Deutschland ansässigen CM-Equity AG den Wertpapierhandel an einer weiteren wichtigen Krypto-Börse ein.

