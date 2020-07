BMW erwartet im Gesamtjahr trotz Coronakrise positives Ergebnis

Dingolfing (Reuters) - BMW rechnet trotz monatelanger Produktionsstopps in der Coronakrise in diesem Jahr nicht mit einem Verlust.

"Wir gehen davon aus, dass wir ein positives Ergebnis haben werden", sagte Konzernchef Oliver Zipse am Donnerstag zum Start einer erweiterten Produktion von Elektronantrieben im größten europäischen BMW-Werk in Dingolfing. "Im zweiten Halbjahr geht es schon darum, nicht nur die Krise zu beherrschen, sondern auch aufzuholen", sagte Zipse mit Blick auf die Belastungen durch die Corona-Pandemie im ersten Halbjahr. BMW will in Dingolfing bis 2022 jährlich eine halbe Million Elektroantriebe produzieren, um damit eigene Werke weltweit zu beliefern.